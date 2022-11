El Tren Maya sí tendrá un tramo elevado: ya hay acuerdo con Grupo México tras salir del proyecto

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que 70 por ciento del polémico Tramo 5 del Tren Maya, que va de Cancún a Tulum, será elevado para no dañar cenote o río subterráneo; también aseguró que ya alcanzaron un nuevo acuerdo con Grupo México por su salida de la construcción de esa obra.

Grupo México iba a construir la parte sur de dicho tramo, pero su participación fue cancelada debido a que rechazaron terminar la obra antes de diciembre del 2023, cuando López Obrador quiere inaugurar el Tren.

“Sí, ya se está buscando un acuerdo, es un asunto de finiquito que ellos tienen sus cuentas y nosotros tenemos otros datos, ellos tienen sus argumentos, nosotros los nuestros. Y ya se aceptó (Grupo México) el que haya una tercería, que los ingenieros militares definen cuánto es lo que se les debe de pagar por lo que hicieron, el dictamen”, dijo López Obrador.

Grupo México demandó al Gobierno Federal

Grupo México, propiedad de Germán Larrea, demandó al Gobierno Federal para exigirle indemnización por la cancelación del contrato.

“Sí hay una denuncia porque no sé qué sucedió, nos habían mandado a decir (Grupo México), porque yo les pedí que se llegara a un acuerdo, me respondieron de que no me preocupara, que aceptaban la propuesta que les hacíamos de que los ingenieros militares elaboraran un dictamen, y de repente me entero por el pasquín del Reforma que ya nos había demandado Grupo México.

“Entonces, ahora le pregunté al secretario de Gobernación (Adán Augusto) porque él fue el que me dijo que no había ningún problema, que aceptaban, y le digo ‘no es como te dijeron’. Y ya volvió a hablar y que ‘no, que sí, que aceptan el acuerdo, y en eso estamos’”, dijo.

El presidente de la República aprovechó para asegurar que además del terreno legal con Grupo México ya se resolvió la polémica con el Tramo 5. “Estaba muy cuestionada (la obra), era ahí donde teníamos a los pseudoambientalistas y no conocían el proyecto o no querían, es un asunto más que nada de cerrazón, no entienden razones, argumentos…

“En ese tramo, por ejemplo, 70 por ciento, casi 70 por ciento es una plataforma, una especie de viaducto precisamente para no afectar ningún cenote, ningún río subterráneo, el tren va arriba, desde el principio lo planteamos, 70 por ciento, es una plataforma, un viaducto de concreto para liberar todos los ríos subterráneos, cenotes, sólo 30 por ciento se están construyendo a ras de tierra, con terraplén, para que la gente lo sepa, que no se afecta en nada ríos subterráneos, los centres”, reveló.

