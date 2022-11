Miguel Torruco: mudanza de la Sectur a Chetumal no se ha hecho por falta de recursos

A dos años de concluir el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Turismo (Sectur) no ha concretado su traslado de la Ciudad de México a Chetumal, esto, por falta de recursos, aseguró el titular de la dependencia, Miguel Torruco Márquez.

El funcionario indicó que no cuentan con el presupuesto para llevar a cabo el compromiso presidencial de descentralizar la Secretaría “depende del momento en que me ordene el presidente, a través de hacienda ver cuánto se requiere, pero prácticamente, la torre que se proponía no alcanza ni para dos direcciones”, aseguró.

Adelantó que próximamente darán a conocer el primer barrio mágico en Chetumal Foto: Especial

Por lo que no garantizó que la mudanza de la dependencia pueda concretarse antes de que termine la administración de López Obrador. Asimismo, indicó que los esfuerzos presupuestarios del gobierno federal están enfocados en impulsar otro tipo de proyectos, ya que hay “prioridades en otras inversiones para generar empleo”, dijo.

Dijo que seguirán trabajando en la creación de atractivos turísticos

La Secretaría de Turismo debía cambiar su ubicación en Polanco, para instalarse en la mega escultura de Chetumal, en la que el gobierno de Carlos Joaquín invirtió 31 millones de pesos para su remodelación.

Mientras tanto, Torruco Márquez indicó que seguirán trabajando en la creación de atractivos turísticos, como el programa de Barrios Mágicos, del cual participará Quintana Roo a través de la capital del estado.

“Vamos a dar a conocer el primer barrio mágico en Chetumal, y también vamos a ir a Bacalar, que quedó precioso con 140 fachadas y 20 murales artísticos, estamos trabajando también en varios proyectos”, señaló.

SEGUIR LEYENDO:

CDMX obtiene 56.14% de ocupación hotelera; la más alta en los últimos 3 años

Lanzan alerta en contra de Agencias de Viaje fantasma

Sectur: Michoacán rompió su récord en la recepción de turistas durante 2022

DME