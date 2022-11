Sheinbaum, Ebrard y Adán Augusto marcharán con AMLO "en primera fila" el domingo

El presidente Andrés Manuel López Obrador detalló cómo se organizarán los contingentes para la marcha a la que convocó este domingo 27 de noviembre para celebrar los cuatro años de la Cuarta Transformación en México; es importante mencionar que esta movilización partirá del Ángel de la Independencia y concluirá en el Zócalo capitalino, donde dará un mensaje a manera de informe de gobierno.

Durante la conferencia mañanera de este viernes 25 de noviembre, el mandatario explicó que él mismo será quien encabece la marcha, y que el primer contingente que partirá con él estará conformado por distinguidos morenistas que lo acompañan desde que inició el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quienes de hecho son los potenciales aspirantes a sucederlo en 2024, mejor conocidos como "corcholatas".

"En primera fila, ciudadanos que han estado nosotros de tiempo atrás. Va a estar Jesusa (Rodríguez), va estar la jefa de Gobierno (Claudia Sheinbaum), pero también voy a invitar a dos ciudadanos más de los que iniciaron este movimiento, que siempre digo que no es de un solo hombre o de un grupo sino de millones de personas. Van a estar Adán (Augusto López), no sé si a la derecha o a la izquierda, pero van a estar ahí, y Marcelo (Ebrard)", detalló López Obrador.

Después marcharán también los líderes morenistas en el Congreso, los gobernadores de la 4T, el gabinete, los legisladores que quieran sumarse "y luego por orden alfabético", los simpatizantes de los estados, precisó AMLO.

AMLO: "Habrá muchos acarreados"

Andrés Manuel López Obrador adelantó que en la marcha participarán muchos ciudadanos "acarreados" que tienen motivos para defender la Cuarta Transformación.

"La marcha, el desfile, como le llamen, va a estar bueno el acarreo, porque la gente quiere decir mire, vengo acarreado porque defiendo la Cuarta Transformación, vengo acarreado porque no quiero que regrese el régimen de corrupción, de injusticia, de privilegios, vengo acarreado porque no quiero el racismo, no quiero clasismo, no quiero la discriminación, vengo acarreado porque práctico el amor al prójimo, vengo acarreado porque le tengo amor al pueblo, vengo acarreado porque me siento orgulloso de la grandeza cultural de México, vengo acarreado porque estoy en contra la corrupción, vengo acarreado porque estoy en contra de los aspiracionista, vengo acarreado porque estoy en contra del egoísmo, vengo acarreado porque estoy a favor de la fraternidad, vengo acarreado porque estoy en contra de las privatizaciones", señaló.

*Con información de Paris Salazar e Iván Evair Saldaña