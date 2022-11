EN FOTOS: así fue el terrible choque en la México - Pachuca que dejó dos heridos

Conductores que circulaban por la México-Pachuca vivieron momentos de terror cuando un tráiler presuntamente perdió el control de su unidad por exceso de velocidad y terminó impactado en contra de un automóvil particular, provocando un duro accidente y la movilización de los servicios de emergencia.

Autoridades explicaron de manera preliminar que en el automóvil viajaban dos personas que quedaron prensadas luego del choque, por lo que autoridades de Bomberos y protección civil acudieron a la zona de los hechos para liberarlas y poderles brindar las atenciones necesarias.

A la zona se presentaron paramédicos, policías y la Guardia Nacional. Crédito: GN Carreteras

A la zona llegaron también las autoridades de la Policía Municipal y Federal, así como elementos de la Guardia Nacional para asegurar la zona y dirigir el tránsito que se vio bloqueado en la mayoría de los carriles por más de 8 horas debido a los escombros del incidente.

Las dos personas finalmente pudieron ser liberadas, pero lamentablemente sufrieron heridas de gravedad que no podían atenderse en la zona, por lo que paramédicos los trasladaron al Hospital de las Américas de manera inmediata para estabilizarlos y revisarlos con atención especial.

Dos personas quedaron prensadas en el automóvil. Crédito: Twitter: antonioaranda_

Ambas personas fueron rescatadas y trasladadas a un hospital. Crédito: Twitter / antonioaranda_

A través de la Guardia Nacional Carreteras se reportó el cierre parcial de la circulación por accidente vial aproximadamente en el kilómetro 027+000 de la autopista México(Ecatepec) - Tizayuca, tramo Morelos - Tizayuca, dirección Pachuca. Mismo que fue liberado a las 5:05 de la mañana del jueves.

Lamentablemente no se obtuvieron más datos sobre el tráiler o su conductor, pues al llegar a la zona de los hechos, las autoridades no encontraron ningún otro automóvil que haya estado involucrado, por lo que se cree que se trató de una fuga al haber provocado el incidente, pero hasta el momento no se ha revelado si se le siguió la pista.

