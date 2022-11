La vez que el “Chapo” Guzmán pidió que la gente rezara por él

En el crimen organizado como en el narcotráfico no suele haber oportunidad para mostrar piedad ya que al ser una competencia con armas de por medio, aplica la coloquialmente llamada “ley del más fuerte”. Sin embargo, el fundador del narco más famoso del mundo, Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, pidió que se tuviera consideración con él en julio de 2019.

En la última etapa de la década del 2010, “El Chapo” comenzaba a enfrentar quizás una de sus pruebas más difíciles en su vida, ya que había sido recapturado en enero de 2016 tras su segunda y última fuga tras haber estado en la cárcel de máxima seguridad, que en esa ocasión lo hizo desde el Penal del Altiplano.

Para el 19 de enero de 2019, tres años después de su captura durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, el líder del Cártel de Sinaloa fue extraditado hacia Estados Unidos donde enfrentaría el Juicio del Siglo en una Corte de Brooklyn en Nueva York. Julio de 2019 sería el mes en que el reinado de “El Chapo” Guzmán o “El más rápido” como también era llamado, terminaría.

“El Chapo” dijo que era lo más inhumano que había vivido

Ya dentro del juicio dentro del territorio estadounidense, Joaquín Guzmán argumentó que era maltratado en el interior de la cárcel donde esperaba mientras le dictaminaban si era inocente o culpable de un cargo que incluía 26 violaciones relacionadas con drogas y una conspiración para cometer asesinato, según lo comunicó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Fue el día cuando el juez federal de distrito Brian M. Cogan que llevaba en sus hombros definir el futuro del narcotraficante mexicano al ser señalado de haber ingresado toneladas de drogas ilícitas a la Unión Americana, que finalmente dictó al “Chapo” cadena perpetua más 30 años adicionales, por ser el principal líder de una empresa criminal sistemática.

"El Chapo" al ser recapturado. Foto: Especial

Guzmán Loera de entonces 62 años de edad, tuvo un último alegato legal una vez que escuchó la resolución condenatoria, mientras aseguraba que todo lo que había pasado durante aquel proceso judicial: "Es lo más inhumano que he pasado en mi vida", dijo, mientras también envió un mensaje para aquellas personas a las que pidió que rezaran por él para que saliera con bien del proceso penal.

“A todas las personas que oraron por mí, esas oraciones me dieron fortaleza para pasar esta tortura que estoy pasando a lo largo de 30 meses", expresó “El Chapo”.

Sobre lo anterior, el cofundador del Cártel de Sinaloa indicó que sufría de constantes torturas y así lo diría cada vez que tenía oportunidad y eran replicadas por sus abogados. "Las condiciones de confinamiento que he vivido en los últimos 30 meses han sido una gran tortura". Entre las acciones que tuvo que vivir, contó, fue “beber agua no higiénica todos los días”, además de quejarse de la falta de luz solar y del aire seco del ducto que recibía en su celda.

"El Chapo" en el momento que fue capturado por segunda vez. Foto: Especial

"Me duele mi garganta, mi nariz y sufro dolores de oído, de cabeza". Asimismo, el capo también protestó por las limitaciones a las que fue sometido en sus relaciones familiares durante el tiempo de confinamiento, según reveló la BBC:

"A mi esposa hasta el día de hoy no se le ha permitido que me visite. No se me ha permitido abrazar a mis hijas. Ha sido una tortura las 24 horas emocional, psicológica y mental. Es lo más inhumano que he pasado en mi vida", protestó el sentenciado, quien sentenció:

"Cuando fui extraditado a EU esperaba un juicio justo... Lo que pasó fue lo opuesto".

Joaquín “El Chapo” Guzmán cumple su condena en la Penitenciaría Administrativa de Máxima Seguridad en Florence, Colorado, mejor conocida por sus siglas en inglés como ADX o como el "Alcatraz de las Rocosas", por lo que sus hijos presuntamente estarían en disputa por tener el control total del cártel contra Ismael “El Mayo” Zambada.

