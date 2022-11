Bancos: ¿las sucursales abrirán este lunes 21 de noviembre?

La respuesta corta para la pregunta "¿abrirán los bancos este lunes 21 de noviembre?", es no, las sucursales bancarias no darán el servicio por ser considerado por ley como día de asueto. Recordemos que en este mes, cada tercer lunes es conmemorado debido a la Revolución Mexicana. Este año celebramos la edición número 112. Por lo que, de manera física, las instituciones no brindarán la atención personalizada, sin embargo contamos con otras opciones para hacer nuestras transacciones monetarias. De acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM) junto con la disposición general de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el próximo 21 se contempla como parte de los días inhábiles del sector financiero.

Cada tercer lunes del mes de noviembre las instituciones bancarias cierran el servicio por ley. FOTO: Cuartoscuro

¿Qué opciones tengo?

En caso de que te urga acudir a una sucursal para hacer algún trámite bancario, recuerda que los bancos ofrecen servicios dentro de los almacenes comerciales y supermercados sí abrirán al público en general en los horarios que tradicionalmente conocemos. Aunado a esto, se cuentan con más de 59 mil cajeros automáticos, 48 corresponsales bancarios, la útil y siempre disponible banca digital, además de la banca electrónica así como la banca telefónica. Ambas operan 24 horas al día los 7 días de la semana.

Solo toma en cuenta que, en caso de que tengas en puerta la fecha límite de un pago, podrá efectuarse hasta el día hábil siguiente. Esto de acuerdo a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, la cuál establece este reglamento bancario. Pero no te preocupes, la Asociación de Bancos de México explicó que las personas que requieran hacer pagos que solo puedan efectuarse ese día no tendrán algún cargo extra, pues así está estipulado en la ley.

Bancos que sí abren el lunes 21

Como te mencionamos, los bancos que se encuentran dentro de los almacenes comerciales, supermercados, etc., sí abrirán sus puertas al público en general. Además de los multicajeros, la banca en línea y telefónica que prometen brindar su servicio 24/7. Aunado a esto, hay dos bancos que trabajarán con normalidad, se trata de Banco Azteca y BanCoppel. En el caso de las sucursales de Banco Azteca, abrirán de 09:00 de la mañana a 21:00 horas, mientras que las de BanCoppel, aunque el horario puede variar dependiendo la ubicación de cada sucursal, generalmente ofrecen servicio de 09:00 am., a las 19:30 horas, en algunos casos hasta las 21:00 horas.

Los cajeros de múltiples funciones permiten hacer depósitos bancarios. Además, la banca en línea y telefónica brinda el servicio 24/7. FOTO: Cuartoscuro

Te compartimos los otros días en los que tampoco se abrirán las sucursales bancarias

De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la cual establece los días inhábiles en el sector financiero, los bancos cierran sus puertas y suspenden operaciones cada año en las siguientes fechas:

1° de enero.

Primer lunes de febrero.

Tercer lunes de marzo.

14 y 15 de abril.

1° de mayo.

16 de septiembre.

2° de noviembre y tercer lunes de noviembre. Este año será el día 21.

12 y 25 de diciembre.

Sábados y domingos salvo algunas excepciones. Hay sucursales que sí abren esos días.



