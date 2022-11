López Obrador tiene una “corcholata” para el nuevo presidente de la Suprema Corte

Aunque dijo que tiene una corcholata “imaginaria” en el proceso de sucesión en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la persona que encabece el máximo tribunal debe ser honesta y que aplique el Estado de derecho con dimensión social.

Indicó que tienen ese perfil ministros y ministras de la Corte, “no todo está mal en el Poder Judicial”.

-Ya ha nombrado a varias corcholatas, preguntarle si ¿usted tiene alguna en el ámbito del Poder Judicial, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya que en breve el presidente ministro (Arturo Zaldívar) ya va a salir?, se le cuestionó.

-Sí tengo una, pero imaginaria, un perfil, quiero que sea una persona honesta, que aplique el Estado de derecho con dimensión social”, dijo.

AMLO: "Que no haya amiguismo"

El titular del Ejecutivo Federal manifestó que también se debe considerar “más que lo particular a intereses empresariales, el interés público, el interés de los mexicanos, y que no haya violación a derechos humanos, que no haya corrupción, que no haya amiguismo, influyentismo, al interior del Poder Judicial.

Que no se deje en libertad a quienes tienen mucho poder porque pertenecen a la delincuencia organizada, o la delincuencia cuello blanco, entonces así me gustaría que fuese la nueva presidenta o el nuevo presidente de la Suprema Corte”.

Arturo Zaldívar dejará su cargo. Foto: Archivo

-¿Existe este perfil después de la salida de Zaldívar?, se le cuestionó.

-Si hay, cómo no, sí, sí, afortunadamente, no todo está mal en el Poder Judicial ni en el Ejecutivo, ni en el Legislativo, ni en el país, en México tenemos muchos valores, yo creo que la principal riqueza de México es la honestidad de su pueblo, no podido los corruptos con eso, acotó.

El presidente apuntó que hay gente muy buena en el Poder Judicial, aunque no sean la mayoría. “Donde está la mayoría de gente buena, es en el pueblo, en las comunidades, en las familias”, aseguró.

