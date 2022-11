López Obrador afirma que “no hay problema” tras el hackeo a la Secretaría de Infraestructura

“No hay ningún problema, que seguimos funcionando en todo aquello que requiera de sistemas de comunicación”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador tras el hackeo a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Indicó que ese ciberataque no afecta ni retrasa las obras prioritarias como el Tren Maya ni el proceso para que México recupere la categoría 1 de seguridad aérea. Durante la conferencia de prensa matutina, se le cuestionó que hay inquietud en la industria aérea por el ciber ataque, además de la vulneración a computadoras de la dependencia.

El presidente declaró que “no hay ningún problema, que seguimos funcionando en todo aquello que requiera de sistemas de comunicación, pero desde luego aquí están los ingenieros, muchos constructores camineros, saben pues que hacer terraplenes y cunetas y acarrear material, y el tendido de emulsión asfáltica, todo eso no necesariamente requiere de equipos de comunicación especializado”.

Enfatizó que continúa la construcción del Tren Maya, que “es la obra ferroviaria más importante del mundo, que debería llenarnos de orgullo”.

-¿No fueron vulnerados, entonces, los datos de las empresas con este ciberataque?, se le cuestionó.

-No, no, no, acotó.

El Tren Maya sigue en marcha. Foto: Cuartoscuro

El presidente indicó que además de continuar con la construcción del Tren Maya, También hay obras hidráulicas en Sinaloa, Sonora y Nayarit, entre otros.

“En la aviación, que es donde por ejemplo podría necesitarse más o toda la comunicación electrónica, y un hackeo, no hemos tenido ningún problema y ya se está avanzando para regresar a la categoría 1 en aviación, vamos bien, de todas maneras vamos a informarles”, dijo.

