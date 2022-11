Enrique Alfaro falla en Alerta de Violencia de Género contra Mujeres

Jalisco es una de las entidades que reprobó en el cumplimiento de medidas de seguridad para mujeres, por medio de la Alerta de Violencia de Género contra Mujeres.

Tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) analizaron que la administración de Enrique Alfaro incumplió en 57 por ciento

de las medidas que debían tomar por la alerta de género que se declaró en todo el territorio estatal, es decir, en los 125 municipios.

El gobierno y otras autoridades no cumplieron en dar seguridad, al no fortalecer la emisión y seguimiento de las órdenes de protección a las mujeres, además de no garantizar la Interrupción Legal del Embarazo.

Sobre justicia y reparación del daño, el estado no fortalece en su totalidad el Instituto de Ciencias Forenses del estado y tampoco han creado un área especializada en la Fiscalía estatal que atienda casos de muertes violentas de mujeres con perspectiva de género.

La zona metropolitana de Guadalajara mantiene desde 2019 alta incidencia de atracos a transeúntes; celulares, el botín. (Créditos: Cuartoscuro)

En total, las comisiones recomendaron siete medidas, pero sólo una estaba en proceso de cumplimiento a inicios de 2022, mientras que cuatro no han sido cumplidas y dos más estaban cumplidas de manera parcial.

Incluso, el Congreso de la Unión tiene varios puntos de acuerdo en los que señalan la necesidad de que el gobierno de Jalisco pueda cumplir con la protección a las mujeres, por medio de la Alerta de Violencia de Género.

Y es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos observó que no hay un cumplimiento del gobierno de Enrique Alfaro en la materia, al considerarlo muy bajo debido a que 57 por ciento de las medidas estaban incumplidas a más de dos años de la implementación de la alerta en Jalisco.

De acuerdo con un punto de acuerdo de Morena en el Congreso, en Jalisco la violencia contra la mujer ha escalado de una manera alarmante, así como el delito de feminicidio. Cifras de la Fiscalía del estado precisan que los delitos de feminicidio aumentaron un 126 por ciento durante 2021, en comparación con el último año de la administración anterior, al reportarse 68 casos de feminicidio en 2021, frente a los 30 casos reportados en 2018.

Durante los primeros cinco meses de 2022, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Público (SESNSP) reportó únicamente 17 feminicidios en ese periodo de tiempo. Sin embargo, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) advirtió con que suman 100 los feminicidios que se tenían registrados hasta junio de 2022 en Jalisco.

