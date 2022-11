Arturo Zaldívar: SCJN discutirá acuerdo sobre militarización el 28 de noviembre

La Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá el próximo 28 de noviembre el proyecto sobre el acuerdo presidencial que permite la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, el ministro presidente Arturo Zaldívar informó que el jueves pasado, la ministra Margarita Ríos Farjat entregó el proyecto de sentencia sobre este tema y cuatro días después, el Pleno fijó la fecha para su discusión.

“Esto demuestra que el presidente de la Corte no tenía el proyecto en el cajón, si hay proyecto se enlista y se enlista de inmediato, si no hay proyecto, el presidente de la Corte no es mago para sacar un proyecto de la manga del saco”, señaló Arturo Zaldívar.

Además, el próximo martes el máximo tribunal iniciará el análisis del proyecto del ministro Luis María Aguilar sobre prisión preventiva oficiosa y posteriormente se revisará el tema de la designación de tres comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica.

El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, dijo, presentó recientemente el proyecto de resolución relacionado con los tres hombres acusados en Tabasco por secuestro y cuya historia se dio a conocer en el documental Duda Razonable.

“Este asunto lo veremos el 5 de diciembre, será el último asunto que se verá en el Pleno durante mi administración, entonces creo que terminamos con cuatro asuntos muy relevantes, lo que confirma que la Corte está haciendo su trabajo y que no había ninguna intencionalidad para no ver ciertos temas, simplemente no había proyectos”, dijo.

Arturo Zaldívar: "No me estoy candidateando a nada"

El ministro presidente aseguró que no se candidatea para ser fiscal General de la República. En su última conferencia de prensa como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Zaldívar señaló que luego de concluir su periodo al frente del máximo tribunal regresará a una de las dos salas y si hay alguna oportunidad de hacer otra cosa lo valorará.

“No estoy cerrado de que, si hay alguna oportunidad de hacer alguna otra cosa, lo valoraré, pero por supuesto que no me estoy candidateando a nada, mucho menos para ser Fiscal General de la República; tenemos un Fiscal General de la República, al cual ya he dicho aquí, que le tengo respeto y yo no ando promoviéndome para ningún cargo, eso sí lo quiero dejar muy claro”, aseguró.

Al responder sobre si hasta ahora le han propuesto algo declaró “no especulemos, yo concluiré mi responsabilidad el 31 de diciembre, votaré el 2 de enero, regresaré a mi sala o me iré a una sala nueva y a partir de ahí seré ministro, cumpliré con mi responsabilidad, apoyaré a quien llegue, no generaré problemas, sumaré lo que pueda sumar y si en el futuro se presenta alguna oportunidad interesante de seguir sirviendo a mi país, la ponderaré y en su momento tomaré la decisión”.

Zaldívar aseguró que deja un Poder Judicial de la Federación renovado, independiente y autónomo "me voy de la (presidencia de la) Corte muy orgulloso, muy satisfecho, pero sobre todo muy agradecido con todas las mujeres y hombres que me acompañaron en mi equipo de trabajo”, enfatizó.

El ministro presidente aseveró que durante su gestión se combatió la corrupción Foto: Cuartoscuro

Detalló que en su gestión logró combatir la corrupción y desarticular redes de este tipo entre despachos connotados de abogados e integrantes del PJF.

También destacó la lucha contra el nepotismo, el aumento de mujeres juzgadoras, la liberación de 41 mil personas que estuvieron en prisión injustamente, además que se evitó que una adolescente de 14 años de edad en Chihuahua fuera vinculada a proceso por el delito de aborto.

Siete ministros pueden aspirar a la presidencia de la Corte

El ministro presidente Arturo Zaldívar aseguró que, hasta ahora, son siete los aspirantes a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues Loretta Ortiz ya anunció que no busca contender.

Sin dar nombres de los que pretenden llegar a la Presidencia del máximo tribunal, Zaldívar aseguró que se deben generar consensos para que al final se tome la mejor decisión.

“Hay siete precandidatos y candidatas, entonces vamos a ver todavía, este mes y medio, en año electoral en la Corte, se hace eterno, dura como un año completo, entonces falta todavía mucho y se tendrán que ir generando consensos y yo espero que al final se tome la mejor decisión para la institución”, dijo.

Al ser cuestionado sobre la intención de la ministra Norma Piña de presidir la Corte, Zaldívar dijo que respeta su derecho a aspirar a encabezar el máximo tribunal.

“Yo voy a ser muy respetuoso, yo voy a ir viendo cómo va el proceso y al final me voy a decantar por la postura que considere que es la mejor para la Corte y que genera un mayor consenso entre mis compañeras”, señaló.

SEGUIR LEYENDO:

AMLO coincide con Arturo Zaldívar: que las muertes violentas de mujeres se investiguen como feminicidios

La UNAM rinde homenaje al ministro Arturo Zaldívar y le entrega presea

AMLO se lanza contra el proyecto sobre la prisión preventiva de la SCJN: “Es vergonzoso”

DME