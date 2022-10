AMLO se lanza contra el proyecto sobre la prisión preventiva de la SCJN: “Es vergonzoso”

El presidente Andrés Manuel López Obrador se manifestó en contra del nuevo proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales que acota la prisión preventiva oficiosa ya que así se protegería a los factureros. Afirmó que “es vergonzoso”.

En la conferencia de prensa matutina, se le cuestionó sobre el nuevo proyecto del ministro Aguilar. López Obrador declaró que “no estoy de acuerdo con eso, desde luego somos respetuosos de lo que decida la Suprema Corte”. Después, cuestionó que la Corte propone que “los factureros puedan salir de la cárcel, quieren impunidad para los factureros”.

Se le cuestionó sobre el nuevo proyecto del ministro Aguilar (Foto: Cuartoscuro)

“La Corte ¡otra vez!, pero deveras es vergonzoso ¿Cómo proteger a delincuentes nada más porque son potentados o de cuello blanco?, ¿Qué no tienen otras cosas que hacer?, ¿Qué no hace falta que haya justicia para el pobre?, ¿Por qué solo están dedicados a proteger a los potentados y además corruptos?”, fustigó.

El presidente aseveró que “costó muchísimo el que se tipificara como delito este tipo de defraudación fiscal”. “Era vergonzoso lo que sucedía, si hasta han quedado sin castigo quienes se dedicaban a promover la evasión fiscal, despachos fiscales, con facturas falsas haciendo transacciones millonarias, ofreciendo pagar tanto a la hacienda pública y tienes que pagar 100 millones pero si me das un millón yo me encargo con facturas falsa de que no paguen ¿Y eso quieren ahora que aceptemos? y lo envuelven en lenguaje leguleyo de decir ‘no a la detención o prisión preventiva’. ¿Saben qué es eso? De que se le deja todo al juez y el juez decide al final, no hay ningún proceso de investigación”, acusó.

