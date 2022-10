López Obrador garantiza que las obras de infraestructura no serán financiadas con deuda

Frente a la discusión del Paquete Económico 2023 en el Congreso de la Unión, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó este miércoles que los 1.2 billones de pesos que el gobierno federal pidió de deuda pública para el siguiente año no serán utilizados para obras de infraestructura pública.

A pregunta expresa durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, dijo que durante los cuatro años de su gobierno no han pagado con deuda el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ni ninguna otra obra.

“No hay deuda adicional. Si estamos bien en las finanzas, si el peso no se ha devaluado, si está llegando inversión extranjera como nunca, porque es récord, si se están creando empleos, si ya está creciendo la economía es porque ha habido disciplina en el manejo de las finanzas. Y eso lo saben en el mundo. Además, está toda la información disponible”, dijo en el Salón Tesorería.

Al filo de la medianoche de este martes, el Senado aprobó la Ley de Ingresos de la Federación y la Ley Federal de Derechos 2023, legisladores de oposición reprocharon que en ese paquete se aprobara un techo de endeudamiento para México por 1.2 billones de pesos.

“El Tren Maya no se está financiando con deuda, no, ni el aeropuerto se financió con deuda ni el interoceánico, todo el desarrollo del Istmo, no se está financiando con deuda”, aseguró.

AMLO dijo que durante los cuatro años de su gobierno no han pagado con deuda el Tren Maya, el AIFA ni ninguna otra obra (Foto: Especial)

-Se aprobó cerca de billón de pesos de endeudamiento, presidente -se dijo al mandatario federal. “Sí, es parte de lo que se destina al pago del servicio de deuda y a otras, pero no es para obras. No hay ninguna obra que se esté haciendo con deuda, no existe”, respondió.

“Es que les cuesta mucho trabajo. Creo que fue (Vicente) Fox el que dijo, y de dónde sale tanto dinero, porque también como en su mente no tan limpia llegaron a tramar de que a lo mejor estamos recibiendo dinero del narcotráfico, entonces empezaron a tener en los faces de dónde sale tanto dinero. Y no crean que todo es mala fe, es que sí están sorprendidos, vivían enajenados con la corrupción y no se daban cuenta de lo mucho que robaban, saqueaban al país y se llevaban también al presupuesto”, agregó.

Guardadito es “por cualquier contingencia”

El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que el “guardadito” en el gobierno federal de 150 mil millones de pesos del que informó el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, es para enfrentar cualquier contingencia. Durante la mañanera de este miércoles, a pregunta de la prensa, contestó que el manejo responsable de la economía mexicana más los 150 mmdp hacen que el país esté “blindando”

“No es que haya un guardadito, es que hay una reserva por cualquier contingencia que maneja la Tesorería de la Federación. Porque la vez pasada que lo comentó se difundió eso de que había un guardadito de 150 mil y entonces creo que ellos explicaron de que por responsabilidad y disciplina financiera la Tesorería tiene una reserva de 150 mil millones de pesos”, contestó.

-¿Blindados? -se le preguntó. “Sí, afortunadamente nos ha ido bien y yo espero que terminemos. Ya recuperamos el nivel que teníamos antes de la pandemia, en cuanto a crecimiento, se logró lo que dijimos de que íbamos a caer y que iba a ser una v”, contestó. También citó el reporte del pasado martes del INEGI, sobre el Indicador Global de la Actividad Económica evidencian la recuperación de la economía mexicana.

Sigue leyendo:

AMLO adelanta las preguntas que se harían en la encuesta para definir al candidato de Morena rumbo al 2024

López Obrador afirma que frenó la devaluación que el peso sufrió por 36 años

AMLO ofrece disculpas a Chumel Torres: “Él está haciendo su trabajo”