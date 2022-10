López Obrador afirma que frenó la devaluación que el peso sufrió por 36 años

Con una gráfica comparativa entre los últimos siete sexenios en este país, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este miércoles que su gobierno detuvo la devaluación del peso mexicano que había sido continua en los últimos 36 años, desde el sexenio de Miguel de la Madrid hasta el de Enrique Peña Nieto.

En la Mañanera en Palacio Nacional, expuso que mientras Miguel de la Madrid devaluó el peso en 1,404 por ciento, en este gobierno se ha apreciado en 1.1 por ciento.

“1,404 por ciento (con Miguel de la Madrid); con Salinas 36 por ciento; con Zedillo, el que da clases de economía allá en España, 197 por ciento, pero si ustedes le preguntan a los financieros de México sobre Zedillo les van a decir que es una lumbrera, porque fue el que los rescató y para los de arriba fue muy buen presidente, par los de arriba.

“Fox 20 por ciento; Felipe Calderón 14.7; Peña 49.5; y con nosotros se ha apreciado el peso, por eso la manipulación de decir: ‘sino es a finales de este año, en el próximo, sino en el 24 se va a devaluar’ (risas). Toco madera”, dijo.

El presidente recomendó a quienes creyeron discursos de sus opositores que auguraban que a partir de 2018, cuando inició este gobierno, iniciaría una fuga de capitales en el país y la devaluación de la moneda nacional.

Al contrario, dijo, a causa de la crisis por la pandemia de Covid-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania hoy el país está recuperando los empleos perdidos y está creciendo la economía.

“Uno que es aspirante ahora a la presidencia por el bloque conservador, Chumel, recomendó, para que vayan a reclamarle a Chumel porque seguramente algunos hasta han de haber comprado dólares. Y si perdieron, ahora sí como diría el clásico: ‘y yo por qué’, para qué se creyeron eso…

'Dos palabras’, dice Chumel, ‘compren dólares’ (risas). Afortunadamente no ha pasado nada”, señaló el presidente de México.

AMLO: Normal, el destape del titular de la Segob

“Es normal”, afirmó el presidente Andrés Manuel López luego de que el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla (Morena), destapó a Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, como el próximo presidente.

Aseguró que esta nueva etapa de la política ya se terminó con los “tapados” y el “dedazo”. En la conferencia de prensa matutina, apuntó que así como han mostrado su preferencia por Adán Augusto López, también lo harán por Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard.

El titular del Ejecutivo Federal adelantó que actualizará la lista de las 43 corcholatas de oposición ya que hay otros políticos como Claudia Ruiz Massieu y Pedro Ferriz que están interesados en participar en 2024.

“Es normal y ya quedamos que no debe de haber tapados no y no debe de haber dedazo y debe ser el pueblo el que elija al candidato o candidata y a la presidenta o al presidente”, señaló.

