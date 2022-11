Una mujer estafa a más de 50 en Facebook, la apodan "La Neni Mayor” y ofrecen 100 mil pesos por ella

Desde hace varios días, entre los usuarios de redes sociales en Tampico, Tamaulipas, la cuenta llamada Ale Art se ha convertido en tendencia, al ser señalada de estafar con tandas a más de 50 mujeres; ella se auto nombra como "La Neni Mayor". Solo es cuestión de poner en el buscador el nombre de la señalada, a la que se le conoce como Melanie o Alessandra, y de esa manera aparecen decenas de testimonios con capturas de pantalla de conversaciones.

El modus operandi de la Neni Mayor es buscar a sus víctimas en redes sociales, incluso a sus conocidas, para invitarla a tandas en las que hacen sus aportaciones quincenales, pero a la hora de su turno no reciben nada, incluso son expulsadas de los grupos de WhatsApp. Los montos pueden variar, desde los 5 mil hasta los 10 mil pesos, e incluso más si la tanda era de una fuerte suma de dinero.

Pero no solo fueron tandas, también en venta de autos, tal es el caso de Citlaly, una joven que junto a su familia confío en ella para adquirir un vehículo. Le pidió un enganche de 25 mil pesos, así como firmar papeles conforme a la formalidad, sin imaginarse que todo se trataba de una estafa.

"Le entregué la cantidad de 25 mil pesos el 21 de agosto y me dijo que el carro me lo entregaría en dos semanas y pasaron dos meses más y nada. Entro a mi Facebook el 2 de noviembre y veo todas las publicaciones de fraude y que se desapareció. Es cuando me doy cuenta que también me habían estafado robándome no solo mi dinero, si no también la esperanza de andar batallando y poder ingresar el coche en transporte para solventar a mi familia", indicó.

Se estima que son más de 50 las personas que han sido víctimas de la Neni Mayor (Foto: Especial)

Otro caso es el de Jessi Valero, quien es madre de un pequeño con autismo nivel tres, y que confío en Melanie para comprar un automóvil para poder llevar a su hijo a terapias y para tener una mayor movilidad. "Debido a la situación de mi hijo me puse de meta ahorrar 1 año 8 meses para comprar un carro. Es aquí en donde comienza el terror , confíe en Ale Art porque era muy bien recomendada tanto que salió en una entrevista y la presentaron como la Neni Mayor incluso decir que era confiable", anotó.

Pero la Neni Mayor no trabaja sola. En diversos casos las víctimas dieron a conocer que tiene todo un equipo que le ayuda a mostrar los autos que supuestamente vende. En el caso de Jessi se presentaron otras personas identificadas como Perla y Andrea, "Las cuales sin problema alguno llegaron a mi casa y me mostraron todo de la camioneta incluso me dijo que está muy bien la camioneta, que lo único que le faltaba era afinación, se ofreció a llevarme a Coppel para retirar el dinero ya que al retirarse de mi casa pasarían por Coppel, les respondí que no ya que solo me ofrecían una nota de remisión", expuso.

Además, también denuncian que cuando comenzaron a reportarse las primeras estafas en Facebook, las víctimas eran amenazadas por personas que supuestamente trabajaban para grupos delictivos, estas acciones las hacían principalmente hombres.

Como estos hay decenas de casos reportados en Facebook, se estima que son más de 50 las personas que han sido víctimas de la Neni Mayor, y el monto de lo que se habría llevado en total supera los 400 mil pesos.

Hasta el momento ninguna de las víctimas ha dado a conocer si ya interpusieron alguna denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, mientras tanto, en redes sociales exhiben las fotos de Melanie con mensajes de que se ofrecen recompensas para quien ayude a encontrarla.

