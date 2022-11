Suspenden el centro deportivo donde se accidentó Gibrán Chavarría: el niño de 12 años murió tras caer seis metros

Los accidentes en menores de edad pueden ocurrir casi en cualquier lugar, sin embargo, hay algunos que pueden evitarse si se cuenta con la supervisión adecuada, como lo ocurrido en el Colegio Williams, donde Abner, un niño de seis años murió ahogado durante una clase de natación. Ahora, los padres de Gibrán Chavarría exigen justicia por la muerte de su hijo de apenas 12 años de edad mientras jugaba futbol en Sportium, un club deportivo ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón.

Fue personal del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) quien el lunes por la noche colocó los sellos indicaban la suspensión de actividades del club deportivo donde falleció Gibrán, pues desde que ocurrió el deceso, todo continuó con normalidad. Sin embargo, hasta el momento no hay personas detenidas por lo sucedido el pasado 31 de octubre cuando el menor de edad cayó de un tercer piso de dicho lugar.

La trágica muerte de Gibrán Chavarría en el club deportivo

El pasado lunes 31 de octubre Gibrán Chavarría se encontraba jugando futbol con sus compañeros en las instalaciones del club deportivo Sportium Desierto, ubicado en Desierto de los Leones, colonia Tetelpan, alcaldía Álvaro Obregón. Poco antes de que terminara su clase deportiva, los niños siguieron jugando, momento en que se volaron dos balones, por lo que para recuperarlos, se dirigieron hacia un área peligrosa, según relata su mamá, Gabriela Ramírez.

Asimismo, refirió que el profesor ya no se encontraba en el lugar, por lo que no había supervisión de lo que hacían y se brincaron una reja, como Gibrán fue uno de los últimos en pasar, se desplomó por el domo de cristal y cayó de una altura de aproximadamente seis metros. De igual forma, destacó que el menor no fue atendido por el servicio médico de Sportium, sino que lo sacaron del lugar directamente hacia una ambulancia a la cual llamaron para hacerse cargo de él.

Gibrán Chavarría tenían tan sólo 12 años de edad. | FOTO: Especial

El fuerte impacto hirió gravemente a Gibrán, sin embargo, pero fue ahí donde comenzó la pesadilla de sus padres, pues primero se encontraron con que personal del club deportivo limpió la zona del accidente en donde había sangre de Gibrán, asimismo, cambiaron el domo, dejando sin evidencia a la familia del menor. No obstante, personas que tomaron algunas fotografías de la escena se las entregaron a Gabriela posteriormente.

La insuficiente atención médica

Una vez que el pequeño fue sacado de las instalaciones de Sportium Desierto, fue trasladado al Hospital General Xoco, el cual su mamá refirió que no es pediátrico y donde no contaban con los insumos suficientes para atender al menor de edad y realizarle una tomografía, por lo que se propuso trasladarlo al Hospital General de Balbuena, ahí le tomarían una radiografía y posteriormente, sería trasladado al Hospital Pediátrico de Legaria, aunque primero necesitaban estabilizarlo.

El menor de edad cayó desde una altura de seis metros. | FOTO: Especial

Sin embargo, esto no pudo ser posible debido a que su cuerpo no resistió y falleció en el nosocomio de Balbuena. Cabe destacar que según el testimonio de la familia del menor, el club Sportium tuvo tiempo de limpiar y hasta reemplazar el cristal debido a que los peritos llegaron a la escena dos días después. Asimismo, las actividades deportivas continuaron con regularidad desde ese ese entonces.

De acuerdo con el certificado de defunción de Gibrán Chavarría, la causa de muerte es traumatismo craneoencefálico, por lo que se abrió una carpeta de investigación, sin embargo, no han habido avances en la investigación desde hace 15 días, cuando ocurrió el accidente, del cual se desencadenaron una serie de acciones que obstacularización la atención médica del menor y terminaron por arrebatarle la vida, ahora, su familia exige justicia.

Los familiares dieron a conocer el certificado de defunción. | FOTO: Especial

