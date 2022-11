PRI y PAN en San Luis Potosí esperan infiltrados en la marcha por la defensa del INE

Luego de manifestar que en la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) del domingo en la capital de San Luis Potosí estarán dirigentes y representantes populares del PRI y del PAN, los organizadores advirtieron que esperan provocaciones y que haya infiltrados de la 4T que intentarán realizar actos vandálicos para desacreditar la manifestación ciudadana.

Así mismo, anunciaron que enfocarán sus peticiones también en la no desaparición del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), así como un llamado al Congreso del Estado y a los legisladores federales a que se pronuncien y voten en contra de la Reforma Electoral.

El presidente de “Potosinos con Valor” en la región del Altiplano, Juan Carlos Salazar Viesca dijo que están en proceso de diseño de la logística de la marcha luego que desde Palacio Nacional el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador ha desatado una narrativa de odio hacia los participantes y con sus insultos llama a la violencia.

“Sí creemos que pudiera haber provocaciones, sí creemos que pueda haber infiltrados para culparnos a nosotros de actos que no vamos a cometer porque esta es una marcha pacífica, está en el aire, obviamente nosotros hemos pedido a todos de no caer en provocaciones, de cuidarse, de replegarse en caso de algún connato, de tomar medidas de precaución”, indicó.

Ya tienen precedentes de infiltrados

Confió en que todo suceda sin contratiempos, aunque recordó que en la marcha que hicieron previo al primer informe de López Obrador hubo infiltrados que ocasionaron incidentes, “nuestra marcha no es en contra del presidente de la República a pesar de que nos insulte y nos ofenda, nuestra marcha no es en contra del gobernador, no es en contra del presidente municipal, es en favor de la democracia, no estamos marchando por contrariar sino por defender nuestras libertades”, subrayó.

Por su parte, el presidente de “Potosinos con Valor” y ex presidente de “Nuestro Centro A.C.”, Alberto Narváez Arochi precisó que habrá peticiones locales como defender al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) que es el resultado del primer organismo electoral autónomo y ciudadanizado en el país, mientras que Juan Carlos Salazar Viesca adelantó que al terminar la marcha entregarán un documento dirigido a las y los diputados federales y senadores potosinos para que voten en contra la Reforma Electoral en ambas cámaras, así como al Congreso del Estado para que en caso de pasar, como parte del Constituyente sea rechazada en Pleno.

Pedirán procesos democráticos

Mencionaron también que harán una petición directa a los partidos políticos para que sus procesos internos sean democráticos y se abran al surgimiento de nuevos cuadros sin repetir, como sucede, tantos cartuchos quemados, así como transparentar el uso de recursos públicos que reciben.

La marcha de este domingo comenzará al filo de las 11:00 horas de la avenida Juárez a la altura de la Cruz Roja hasta llegar a la Plaza de los Fundadores, en el Centro Histórico de la capital potosina; además de “Potosinos con Valor” participan el Frente Cívico Nacional (FCN), el frente opositor a la 4T “Unidos” y de la Alianza Empresarial Potosina, única instancia de la iniciativa privada organizada que lo hará, lamentaron.

