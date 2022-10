Julen Rementería: Va por México es necesario para enfrentar a un rival que no está haciendo un buen trabajo

En entrevista con Adriana Delgado para El dedo en la llaga de El Heraldo Media Group, Julen Rementería del Puerto, coordinador del PAN en el Senado de la República, aseguró que su partido "es el mejor de México", que busca "el luchar" y pese a las cosas que debe mejorar, tiene muchas virtudes.

"Frases como: “seguimos continuando”, el que no dejes de pelear, el que nadie está derrotado hasta que deje de pelear. Todas estas cosas, al final tienen todavía vigencia y francamente me parece a mí, hay que hay que decirlo, que siguen vivas".

Respecto a la alianza PAN, PRI y PRD, refirió que la realidad política de México obliga a encontrar acuerdos, a encontrar caminos de comunión, para enfrentar a un rival que no se debe minimizar (Morena). A un rival que en este momento tiene el gobierno en su poder y "no está haciendo un buen trabajo".

"Yo no creo que esté sobrevalorada la alianza, yo lo que creo es que, si al final de cuentas hay la posibilidad de lograr acuerdos, se trata de buscarlos. Si la causa suma, buscar la manera de ir sumando. ¿Cuánto? lo que se alcance en la sumatoria global, y yo creo que, con todo y todo, los partidos de oposición, aunque el PAN pueda parecer el mejor, pueda parecer el más congruente, pueda parecer más fuerte, no sobra nadie", afirmó.

Reforma a las Fuerzas Armadas

El senador panista comentó que durante casi tres años se ha permitido al Ejército trabajar con la Guardia Nacional, pero no para sustituir al mando civil, sino para colaborar en casos muy puntuales y de emergencia.

"Alargar cuatro años más, como es la propuesta, no tiene sentido si no es para realmente llevar a cabo una verdadera transformación de lo que hoy es la Guardia Nacional, y como este gobierno hasta ahora no tiene trazos de que ese pueda ser el camino que quiere seguir, resulta inoperante el pensar en darle más tiempo para hacer lo mismo, pues el resultado va a seguir siendo el mismo".

Aclaró que durante el gobierno de Felipe Calderón se proponía que el Ejército acompañara y ayudara a la Policía Federal; sin embargo, ahora lo que pretende este gobierno es sustituir.

Señaló que está bien apoyar con recursos a la Guardia Nacional, pero sin olvidar que existen policías civiles. Foto: Especial

Por otro lado, señaló que está bien apoyar con recursos a la Guardia Nacional, pero sin olvidar de que existen policías civiles en los estados y los municipios.

"Lo que se necesita es conseguir una estrategia con inteligencia, con apoyos de la federación, a los estados y los municipios en donde haya las verdaderas labores de precisión para ir avanzando el combate al crimen".

Paquete Económico 2023

Respecto al crecimiento de 3% en el PIB que estima la Secretaría de Hacienda, señaló que "se ve algo difícil de alcanzar".

Indicó que no se ve cómo, ya que no hay una calificadora seria en México de las que hay en el mundo, que logre estas estimaciones "por más que estire la liga".

En cuanto a que el Gobierno prevé producir 1.87 millones de barriles de crudo diarios en promedio para el 2023, dijo que no es una cifra alcanzable y no lo están logrando.

"Esto lo vienen anunciando de que van a crecer, desde hace ya años. No hay algo que haga suponer que así sea. Como la otra mentira, perdón que lo diga así, pero con esa rudeza hay que decirlo. Cuando dice que vamos a alcanzar la autosuficiencia en materia de combustibles, que México va a vender las gasolinas, que todas las gasolinas de México van a ser mexicanas. No es cierto. No hay forma de poder llegar, ni con todas las refinerías que tenemos", apuntó.

Finalmente, dijo que aunque aún no son los tiempos para pensar en una gubernatura en Veracruz, aseguró que de ser candidato propondría un trabajo muy serio en el tema de las mujeres.

"Hoy son la parte más importante la población. Hay más mujeres que hombres. Me parece un capital a nivel de la sociedad importantísimo que no hay que ceder nada, ni un solo milímetro. Yo creo que sí podría encontrar mayor seguridad, mayores programas de mayor protección, de mayor cuidado, se lo merecen usan las mujeres. Hoy trabajan en condiciones de vulnerabilidad que no puede seguir sosteniéndose", enfatizó.

