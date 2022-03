Julen Rementería asegura que el PAN no dará votos para aprobar la Reforma electoral

El coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado, Julen Rementería del Puerto, aseguró que su partido no dará los votos para la reforma electoral que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que no pasará esa iniciativa.

En conferencia de prensa, donde la bancada del PAN instaló una "Casa Gris" con legos, el senador panista

Julen sostuvo que escucharon la propuesta del presidente López Obrador y pidieron que respete los tiempos para el relevo de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), y no quiera removerlos antes.

"Con el Partido Acción Nacional no cuente, no cuente para violentar la norma, no cuente para destruir al INE ni al Tribunal Electoral", dijo.



Julen Rementería muestra una casa de lego. Foto: Especial @JosCamA3

"No pasará la reforma electoral", sentenció la vicegobernadora del PAN en la Cámara alta, Kenia López Rabadán, quien coincidió en que la propuesta no tendrá los votos del albiazul y pidió al bloque opositor no se mueva para frenar la iniciativa.

"El destruir al árbitro electoral demuestra que hay un gobierno autoritario", expresó.

Sostuvo que Acción Nacional seguirá defendiendo a las instituciones y pueblo de México.

"La propuesta devela uno de los peores rostros del gobierno, que es el rostro del gobierno autoritario", indicó.

Durante la conferencia de prensa, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz (PAN) presentó un juguete de legos para armar la llamada "Casa Gris" donde vive el hijo mayor del Presidente de la República en Houston, Texas, y afirmó que pagará un viaje gratis a Houston a quien arme con legos una casa más grande de la que construyeron en el Senado.

La casa de legos busca que el presidente López Obrador explique por qué su hijo, José Ramón López Beltrán, vive en una mansión en Houston, con qué ingresos y por qué la casa está relacionada con una empresa petrolera.

SIGUE LEYENDO

Julen Rementería externa preocupación porque decretazo se repita en elecciones futuras

Desafortunadas las críticas de AMLO ante declaraciones de Antony Blinken, asegura Julen Rementería

Arranca PAN su plenaria con defensa al INE

DRV