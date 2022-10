Claudia Sheinbaum: "Un buen gobierno combate a la corrupción"

Claudia Sheinbaum asegura que un buen gobierno debe ante todo combatir la corrupción, dijo que con guerra no se resuelve la violencia. "Sin justicia e igualdad, no habrá paz social", en el marco de su ponencia magistral “Políticas Exitosas de Gobierno”.

En ese sentido, celebró que Puebla y otros estados del país aprobaran la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles, pues resaltó que actuarán para proteger a la ciudadanía y no en su contra, como sucedió en el sexenio de Felipe Calderón.

Con ello, respaldó la política de trabajo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues agregó que ha permitido tener un equilibrio entre todos los habitantes del país.

FOTO: Especial

En la ponencia, aseveró que en México es posible que las mujeres sean astronautas, diputadas, gobernadoras y también es posible que sean presidentas, por lo que tras emitir esta frase fue aplaudida por más de seis mil personas que se dieron cita en el centro expositor de Puebla.

Comentó que México atraviesa por un momento importante en la consolidación de la igualdad de género y una mujer puede creer y aspirar a ser gobernadora e incluso presidenta de la República. En materia de seguridad pública, resaltó que en la Ciudad de México se redujo en un 60% los delitos de alto impacto, a través de una capacitación constante de los cuerpos de seguridad pública y de una mejora en sus salarios. Asimismo, destacó que la pobreza solo se erradicará repartiendo la riqueza y enfrentando la desigualdad, por lo que los programas puestos en marchas por la Cuarta Transformación, dijo, han coadyuvado a lograrlo.

