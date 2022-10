AMLO inicia gira por Baja California Sur

Por la tarde de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador arribó a Baja California para iniciar su gira por tres estados del norte del país.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de la Paz, afuera de las instalaciones, el mandatario federal fue recibido por protestas de maestros que, entre otras demandas, pidieron la creación de más de 3 mil plazas que requieren en estado, así como compensaciones salariales; también, ampliar el servicio del ISSSTE con atención e infraestructura para el magisterio.

Minutos antes de que los maestros se encontraran con el presidente López Obrador, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández habló con ellos y prometió revisar sus demandas.

“Me ha encargado el señor presidente que platique con ustedes, desde luego la intención es encontrar una solución. Han sido tantos años de injusticia, de abandono, de menosprecio no nada más a los… sí me permite hablar, señora. No nada más a los maestros de este país que son los que construyen esta nación, sino a toda la base trabajadora”, les dijo.

Promete reunión a maestros

Momentos después, el presidente López Obrador llegó en camioneta y sin bajar habló brevemente con el secretario general de la Sección 3 de la CNTE, Elmuth Dibeth Castillo Sandoval, a quien le prometió que la próxima semana la secretaria de Educación, Leticia Ramírez, visitará el estado para atender sus demandas.

“Hago yo el compromiso siguiente: va a venir la semana próxima la secretaria de Educación, va a venir a hablar con ustedes y va a venir también el oficial mayor (de Hacienda)”, dijo López Obrador.

Después, el mandatario federal se trasladó al Palacio de Gobierno de Baja California a una reunión privada con el gobernador Víctor Manuel Castro, para afinar detalles de programas prioritarios para la entidad que anunciarán este viernes, en la mañanera que ofrecerá desde La Paz.

