Claudia Sheinbaum rechaza entrar en polémica con Ricardo Monreal

Después de las declaraciones de Ricardo Monreal, en las que aseguraba que existe una campaña para atacarlo y "alabar" a la Dra. Claudia Sheinbaum en redes sociales, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, esta mañana rechazó entrar en polémica con el senador; asimismo, aseguró que desde su administración no se realiza ningún tipo de campaña para dañar a alguien.

“Nosotros no hacemos campañas sucias ni negras contra nadie, pues hemos sido víctimas de eso, cómo vamos a hacer nosotros eso; como lo he dicho, yo no voy a entrar, los adversarios son otros, y los adversarios es el conservadurismo que quiere regresar a los privilegios de antes; entonces yo no voy a entrar a un debate con mis compañeros sobre esos temas… y en todo caso lo que estamos defendiendo es un proyecto de Nación”, mencionó la mandataria.

Sheinbaum Pardo también aseguró que Ricardo Monreal está equivocado con las aseguraciones que la tarde de ayer dijo en conferencia de prensa; también externó que es de lo único que hablará con relación a ese tema. “No voy a entrar en debate con él [...] a los únicos que les damos armas cuando entramos en debates internos es a los adversarios”, aseguró Sheinbaum.

¿Qué dijo Monreal de Sheinbaum?

La tarde de ayer, Ricardo Monreal aseguró en conferencia de prensa que desde hace 16 meses existe una campaña para atacarlo, pero que al mismo tiempo afirmó que los mismos "bots" alaban a Claudia Sheinbaum. Cable aclarar que, como Monreal no cuenta con las pruebas suficientes para demostrar sus acusaciones, informó que pidió un estudio forense para identificar las presuntas cuentas que lo atacan que redes sociales.

“Es un estudio forense para demostrar cómo por sistema hay cientos de cuentas de redes que me atacan todos los días y al mismo tiempo alaban a la aspirante (Sheinbaum) [...] Los que me atacan a mí son los que alaban a ella, son las mismas y pareciera un sistema, me imagino que importado del extranjero porque sus asesores son extranjeros”, aseguró Monreal.

Por su parte, Sheinbaum Pardo se he mantenido en mostrar su apoyo para mantener la unidad de Morena, como lo ha expresado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por lo que tampoco quiso posicionarse contra Monreal en lo anunciado por Ladya Sansores.

