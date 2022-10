Apoyan con alimentos a migrantes en Tamaulipas

Ante la situación complicada por la pasan migrantes de diferentes países que están a la espera de asilo humanitario, autoridades locales se han sumado a brindar ayuda a través de alimentos; este fin de semana fueron entregados 400 platillos.

El alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, aclaró que temas de otra competencia, como migración, no son responsabilidad del Ayuntamiento pero por tratarse de asuntos humanitarios es solidario al sentir de los ciudadanos extranjeros. "A pesar de que no es nuestra responsabilidad, hay temas como migración, que no son nuestros, pero también le entramos", aseguró.

Entregaron 400 platillos de comida a los migrantes

FOTO: Especial

El alcalde informó que está pendiente de las necesidades de los ciudadanos para resolverlas, como el caso de los migrantes, a quienes el municipio ha dado mucho apoyo. Para atenuar las carencias de las familias que vivieron en hacinamiento en la Plaza de la República; con recursos propios, apoyo de organismos no gubernamentales e iniciativa privada, su administración construyó el albergue Senda de Vida 2, donde brinda protección y alimentación a los alojados.

En este sentido, de velar por la seguridad de los extranjeros, habitantes temporales de esta ciudad, por medio de la Secretaría de Desarrollo Social, durante el pasado frente frío el alcalde envió más de 400 platillos de comida, y pastel al albergue Senda de Vida 2, donde fueron repartidos a las familias, a fin de hacerles un mejor día ante el clima que se registraba.

