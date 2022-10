AMLO reitera aumento en las pensiones para las personas de la tercera edad

Puebla. El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador aseveró que en Huehuetlán El Chico por lo menos dos mil 500 de las 9 mil personas que habitan en este municipio reciben apoyos del gobierno federal. Además anunció que a los adultos mayores se les aumentará en 25 por ciento en enero la pensión y en mayo un 25 por ciento más, además de que se continuará con becas a niños y discapacitados.

En el marco de la gira de trabajo que realizó por esta entidad en la comunidad de Ayoxuxtla también dijo que no se permitirá un "dedazo" en la elección del próximo presidente, pues dijo que esos tiempos han quedado en el pasado y es la voluntad del pueblo la que decide a los gobernantes. Agregó que se garantizará la transparencia y se permitirá que todos los interesados participen.

"Al carajos con el dedazo" aseveró López Obrador.

Por otra parte, luego de quejas de maestros estatales que piden su honologación de pagos con los federales, el presidente de la República dijo que ya ha platicado con el gobernador Miguel Barbosa por lo que en breve se tendrán los recursos para pagar a los maestros.

Manifestó que serán entregados recursos para que el pago sea mitad de la Federación y la otra parte estatal, donde manifestó su confianza en que la autoridad estatal encontrará rápidamente la solución. El mandatario comentó que a partir de diciembre Puebla también entregará de forma gratuita fertilizantes y se trabajará en los caminos de la entidad.

Fue recibido por los habitantes del estado.

Barbosa no se dejará intimidar y acabará con corrupción

El gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, aseveró que en su gobierno no se permitirá la corrupción y tampoco la sindical, por lo que dijo "no me intimidan señoritos de la SNTE". Lo anterior luego de que unos 20 maestros de este sindicato accedieron al evento que se realizó en la primaria Emiliano Zapata de Ayoxuxtla y frente al presidente Andrés Manuel López Obrador y el propio gobernador Miguel Barbosa gritaron consignas en contra del último mientras emitía su discurso.

Barbosa Huerta aseveró al Ejecutivo federal que la población de La Mixteca es buena y dirigió su discurso a los profesores a quienes les dijo que no se dejaría intimidar por esas manifestaciones. Expresó que en la entidad se siguen los principios de López Obrador de justicia y transparencia en la aplicación de los recursos, por lo que así seguirá sin intimidación alguna.

Mencionó que inclusive en esa zona se llevan a cabo importantes obras carreteras como es el caso de la conexión que se realizó entre Izúcar de Matamoros y Chiautla de Tapia, así como la de Huehuetlán El Chico con Chiautla de Tapia en dos tramos.

Comentó que la infraestructura carretera se ha mejorado en todo el territorio estatal y se continuarán ejecutando proyectos en los siguientes meses.

Sigue leyendo:

AMLO: "La transformación no la puede hacer un solo hombre"

AMLO supervisa construcción de caminos rurales en Guerrero