VIDEO | Madre calma a su hijo durante balacera en Sonora: "Son cohetes, mi niño"

La tarde de este jueves se registró una intensa balacera en la colonia El Sahuaral en el municipio de Empalme en Sonora donde sujetos armados abatieron a un sujeto al parecer en un ataque directo. Durante el intercambio de disparos también resultaron lesionadas dos personas.

El altercado ocurrió en una avenida, cerca de diversas viviendas por lo que tras los hechos, se han compartido diversos videos en redes sociales donde se muestra el momento en el que algunas personas alcanzan a captar el sonido de los disparos, en uno de ellos precisamente una mujer se encuentra al parecer dentro de su domicilio cuando las ráfagas la sorprenden con su hijo.

En el clip de apenas 28 segundos, se escucha cómo un niño pregunta que si las detonaciones son cohetes a lo que las personas que lo acompañaban le dicen que sí, mientras que con insistencia le piden que permanezca sentado pues los disparos no cesan, incluso se escuchan durante casi toda la grabación.

Pero no fue el único caso donde menores tuvieron que ponerse a salvo del tiroteo, ya que la balacera ocurrió justo frente a la escuela “Mario Silva Cortez” donde los niños tuvieron que tirarse en el suelo para protegerse de las balas que no dejaban de sonar.

"Todos abajo. No pasa nada, no pasa nada. No se muevan por favor", se escucha decir a la docente que se encontraba al frente del grupo al momento de los hechos. La maestra también pide a sus alumnos que se mantengan en silencio y sin moverse, para que puedan escuchar cuando los disparos cesen.

El video ya se ha viralizado en redes sociales donde cibernautas han aplaudido la heroica acción de la maestra, quien en todo momento cuidó de los pequeños, quienes estaban visiblemente asustados al no saber qué estaba ocurriendo.

Tiempo después, cuando las balas dejaron de sonar, la directora de la escuela primaria confirmó que los estudiantes de la primaria Mario Silva Cortéz salieron de sus clases y todos se encontraron con sus respectivas familias y están fuera de peligro.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública, Guardia Nacional, Marina y de la Sedena, para resguardar la zona y comenzar un operativo de búsqueda de los culpables; de igual manera, se iniciaron las investigaciones correspondientes por parte de la Fiscalía General de Justicia de Sonora.

SEGUIR LEYENDO

VIDEO: balacera afuera de una primaria en Empalme, Sonora, desata el terror

VIDEOS | Las impactantes imágenes de una pipa que explotó al ser embestida por un tren en Aguascalientes

VIDEO | Policías detienen a un sujeto que intentó asaltar una panadería con subametralladora en Ecatepec