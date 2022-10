VIDEO: balacera afuera de una primaria en Empalme, Sonora, desata el terror

La tarde de este jueves se reportó una balacera en un municipio de Sonora. Las detonaciones de arma de fuego se dieron a pocos metros de distancia de una escuela primaria, donde los niños asustados se tiraron al suelo para protegerse de las balas. Los hechos se registraron alrededor de las 14:00 horas (hora local) en la colonia El Sahuaral, de Empalme, por la calle Sahuaros, justo frente a la escuela “Mario Silva Cortez”.

A través de videos, difundidos en redes sociales, internautas han compartido el momento exacto en el que los menores tuvieron que lanzarse al suelo para evitar lesiones. "Todos abajo. No pasa nada, no pasa nada. No se muevan por favor", se escucha decir a la docente que se encontraba al frente del grupo al momento de los hechos. La maestra también pide a sus alumnos que se mantengan en silencio y sin moverse, para que puedan escuchar cuando los disparos cesen.

Las intensas detonaciones de arma de fuego se escuchan a lo largo de todo el clip, mientras que los pequeños lucen asustados por el sonido. Luego de que las detonaciones terminaron, se informó que la secretaria de Seguridad, María Dolores del Río, se comunicó con la directora de la escuela primaria, quien confirmó que los estudiantes de la primaria Mario Silva Cortéz ya salieron de sus clases y todos están con sus familias, fuera de peligro.

De acuerdo con información oficial, los disparos fueron parte de un ataque directo con armas de fuego en contra de los tripulantes de un vehículo tipo sedan donde dieron como resultado una persona abatida y dos lesionados. Al lugar arribaron elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública, Guardia Nacional, Marina y de la Sedena, para resguardar la zona y comenzar un operativo de búsqueda de los culpables; de igual manera, se iniciaron las investigaciones correspondientes por parte de la Fiscalía General de Justicia de Sonora.

Video de niños protegiéndose de las balas causa indignación

La grabación, donde se observa el pánico entre los estudiantes, generó una gran controversia en las redes sociales, algunos internautas aplaudieron la labor de la profesora, para contener y orientar a los pequeños asustados; no obstante, otros usuarios de Twitter recriminaron que las y los niños tengan que aprender a protegerse ante la incesable ola de violencia que atraviesa el estado de Sonora y que no ha sido atendida por las autoridades correspondientes.

Los disparos fueron contra un vehículo particular. Foto: especial.

Cabe mencionar que los disparos registrados se producen al día siguiente de que se viralizara un video donde una docente realizó un simulacro de balacera, en una escuela primaria ubicada en el municipio de Guaymas, Sonora.

El simulacro de balacera se realizó en la Escuela Primaria 24 de febrero del municipio sonorense y fue coordinado por Eduardo Alcántara, quien se desempeña como profesor de quinto año en la institución. Al grito de “¡Abajo, pecho abajo, protéjanse!” el docente comenzó a instruir a sus alumnos para aprender actuar ante una situación de emergencia, como es el caso de las detonaciones de arma de fuego.

