Adán Augusto afirma que Quintana Roo se encuentra bien posicionado en materia de seguridad

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, aseguró que Quintana Roo “no está tan perdido” en materia de seguridad, tal como lo han afirmado en diversos espacios.

“Está muy por debajo de la media nacional, está en el lugar 18 en incidencia delictiva”, aseguró el funcionario federal al responder las preguntas de la sociedad civil durante el foro “Participación de Fuerzas Armadas en Seguridad Pública”, que se llevó a cabo en el Congreso del Estado.

El abuso sexual, robo de vehículo y violencia familiar, son los delitos que más aquejan a la ciudadanía quintanarroense, de acuerdo a los datos del secretario.

“En donde sí estamos mal es en el abuso sexual, que estamos en el lugar número once, y en violencia familiar, que estamos en el lugar 18. Aquí cabe la participación de las iglesias y de las asociaciones religiosas”, señaló.

Sin embargo, los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) revelaron que el 77.5% de la población adulta de Cancún y el 60.5% de Chetumal, se sienten inseguras en su ciudad.

La gobernadora del estado, Mara Lezama declaró "más de la mitad considera que la delincuencia seguirá igual de mal o empeorará los próximos 12 meses, el funcionario agregó “consolidar a la Guardia Nacional no significa claudicar a la responsabilidad de reconstruir a las policías municipales (…) En este camino vamos juntos con el gobierno de México. Le quiero expresar a las y los legisladores, con pleno respeto, que es importante aprobar esta reforma (…) hago este respetuoso llamado no sólo por la reciprocidad que tenemos con el gobierno federal, sino por la responsabilidad que tenemos para preservar la seguridad y la vida de los quintanarroenses”.

Regresaré a congresos estatales a pedir ayuda en la reforma electoral o eléctrica

En Quintana Roo, el secretario de Gobernación Adán Augusto López adelantó que una vez que los congresos estatales aprueben la reforma constitucional de la Guardia Nacional, él regresará a pedir apoyo para la aprobación de la reforma electoral o eléctrica.

En su mensaje ante legisladores locales del Congreso de Quintana Roo con motivo de reforma constitucional en materia de seguridad, el secretario Adán Augusto López reveló que el ejercicio político de visitar los congresos estatales se repetirá con las otras reformas que impulsará el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Ya después, pues me tocará regresar a lo mejor para pedirles que ayuden en la reforma electoral o lo mejor en una de esas hasta en la reforma eléctrica, pero eso ya vendrá después, ahorita lo que nos interesa realmente es esto (la Guardia Nacional)”, explicó.

Adán Augusto López contó que la dirigencia nacional del PRI lo buscó a él y a la bancada de Morena en la Cámara de Diputados para alcanzar un acuerdo en la reforma de la Guardia Nacional.

“El último día de agosto de este año me llama Ignacio Mier, que es el presidente de la Junta de Coordinación Política y pide verme, y cuando lo recibo me dice: que los legisladores y el dirigente nacional del PRI lo habían buscado, que querían hablar con nosotros, comunicación que confieso estaba suspendida desde las noches aquellas de la reforma eléctrica en abril de este año. Y me dijo, yo pensé que era por lo del informe de que íbamos a presentar al día siguiente, me dijo no, me dice, están proponiendo que construyamos un acuerdo y qué si lo construimos, un acuerdo político, podemos sacar una iniciativa de reforma constitucional para prorrogar el plazo de la Guardia Nacional”, precisó.

El responsable de la política interior consideró que al aprobar la reforma constitucional en materia de seguridad se rinde un homenaje a las fuerzas armadas.

“(...) tratar de convencerles, el por qué se requiere el apoyo de todos para que llegue a buen puerto. Yo les diría que también significa, si esto sale bien, pues un homenaje a la entrega, a la dedicación, a la lealtad y al patriotismo de los que integran nuestras fuerzas armadas”, indicó.

DME