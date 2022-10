Adán Augusto López, con más positivos, y crecen los negativos de Alito Moreno

Alejandro Moreno

Sometido

El gobierno federal logró su cometido, pues no solamente sometió a Alito, sino a la mayoría de los senadores del PRI. Los morenistas lograron aprobar la reforma para mantener a la Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028. Por estas acciones, los presidentes del PAN y PRD criticaron su actuar y aseguraron que ya perdieron la confianza en él, pues deshonró su palabra. Esto representó 44 por ciento de su cobertura mediática. En respuesta, Alito Moreno llamó a las dirigencias del PAN y el PRD a mantener la alianza, asegurando que la permanencia del Ejército en las calles será sólo hasta que se forme una Policía Civil adecuada. En Sonora, renunciaron al PRI las únicas dos diputadas locales que tenía el partido, se sumaron a Morena y respaldaron al gobernador Durazo. Por un lado aparece una fractura con sus aliados, pero por el otro, empieza a tejer acuerdos con Morena.

(Créditos: Cuartoscuro)

Adán Augusto López

Cumplidor

Muy contento se debe de encontrar el secretario Adán, pues el Presidente le agradeció el trabajo realizado para convencer a los legisladores de aprobar la permanencia del Ejército en las calles hasta 2028. Esta felicitación le valió 19 por ciento de su cobertura. Además, en su comparecencia ante senadores, defendió la estrategia de Seguridad; eso sí, también tuvo que excusar el actuar del Ejército por el caso Ayotzinapa. Estuvo presente en la toma de protesta del gobernador Américo Villarreal, en Tamaulipas, y de Mara Lezama, en Quintana Roo. Por último, aseguró que ha sostenido conversaciones para presentar una nueva reforma electoral. ¿Podrá volver a cumplir? El tiempo dirá…

Ricardo Monreal

Congelado

Las reformas que le han pedido, las ha sacado. Sin embargo, el senador sigue en la congeladora y el Presidente todavía no lo recibe, pero ya lo mencionó como corcholata. Toda comunicación la lleva a través del gobierno federal. Astuto como es, Monreal vio que no contaba con los votos para sacar la reforma que busca mantener a las Fuerzas Armadas en las calles, de tal manera que aplazó la votación. Tardó más de lo esperado, pero cumplió al Presidente y sacó los votos necesarios. Esta acción le valió 55 por ciento de su cobertura mediática. En el estira y afloja, Raúl Paz se sumó a la bancada de Morena, olvidando a los del PAN. Cargó contra Santiago Creel por acusar al Ejecutivo de una intromisión indebida en el Poder Legislativo. Se acerca el Mundial en Qatar y el legislador se reunió en el patio del Senado para intercambiar estampas con Xóchitl Galvéz, entre otros.

(Créditos: Cuartoscuro)

Claudia Sheinbaum

Celebrando

Siguiendo la estrategia que ha trazado de organizar eventos en el Zócalo, el concierto de Grupo Firme fue considerado un éxito, ya que lograron el récord al juntar a 280 mil asistentes. Después del evento, le entregó las llaves de la CDMX a la banda musical. Este concierto generó 10 por ciento de la cobertura. Se repitió la fecha maldita: Nos referimos al 19 de septiembre y al temblor que se volvió a sentir. Por fortuna de los capitalinos, no hubo daños mayores y todo quedó en un buen susto. Advirtió que seguirá la investigación del Cártel Inmobiliario de la BJ, “tope donde tope”. Las imágenes circularon en redes sociales y llegaron hasta los medios: Daniel Tabe, padre del alcalde de MH, amenazó con un cuchillo a un inspector del Invea. En respuesta, Sheinbaum calificó el actuar como “lamentable” y “un acto de prepotencia”. Presentó su Cuarto Informe de Gobierno en el Auditorio Nacional y destacó los avances en materia de seguridad. Por último, acompañó al presidente AMLO en el Grito de Independencia en el Zócalo.

(Créditos: Especial)

Marcelo Ebrard

Desarmado

Por varios frentes parece quedar desarmado el canciller. Primero, un juez rechazó la demanda que había interpuesto contra fabricantes de armas en Estados Unidos; eso sí, presentó una nueva. Sin embargo, el caso parece poco convincente para el sistema judicial estadounidense. Fracasó el plan de Pacificación Rusia-Ucrania que presentó ante la ONU, pues ninguna parte reconoció el esfuerzo, digo, la ocurrencia. Por último, Ebrard descartó que la renuncia de Tatiana Clouthier vaya a afectar las

negociaciones del T-MEC. Estos temas generaron 37 por ciento de la cobertura mediática del secretario. En representación del gobierno mexicano, asistió al funeral de la reina Isabel II, y en Japón al velorio del exprimer ministro Shinzo Abe. En Tamaulipas, estuvo presente en la toma de protesta de Américo Villarreal y participó en el encuentro entre AMLO y el primer ministro alemán, Frank-Walter Steinmeier.

(Créditos: Cuartoscuro)

Zoé Robledo

El Recuerdo

Hasta el director del IMSS se vio involucrado en las iniciativas de seguridad. Analistas recordaron los tiempos en los que el entonces senador por Chiapas se pronunciaba en contra de la militarización del país, mientras que, en semanas pasadas, brindó su apoyo a la iniciativa presidencial. Este tema le generó 68 por ciento de su cobertura mediática. Los médicos siguen acaparando los reflectores de Robledo, pues informó que 352 médicos cubanos se encuentran trabajando en nueve entidades de la República. También dio a conocer que, durante 20 años, el outsourcing causó un daño de 300 mil millones de pesos a las finanzas del IMSS, por lo que consideró un acierto la reforma contra la subcontratación. Si algo aprendió Robledo este mes, fue el peso del pasado.

(Créditos: Cuartoscuro)

Enrique Alfaro

El Turista

Siguen las balaceras en Jalisco, ahora fue en la conocida plaza comercial Andares. Las imágenes fueron escalofriantes y el saldo del fuego fue una persona muerta. Este suceso generó 50 por ciento de sus reflectores mediáticos. La diputada morenista Andrea Chávez aseguró que Alfaro es uno de los gobernadores que piden apoyo y la permanencia de las Fuerzas Armadas. El gobernador jalisciense descartó daños provocados por el temblor del 19 de septiembre. En temas internacionales, fue recibido por el Papa Francisco, en Roma. Rumo a 2024, el senador Clemente Castañeda mencionó a Alfaro como un posible candidato a la presidencia por MC.

Samuel García

Aniversario

El gobernador Samuel García rindió su Primer Informe de Gobierno en el Congreso local, esta acción le generó 31 por ciento de su cobertura mediática. Además, encabezó el Grito de Independencia y reiteró que la nueva Constitución de Nuevo León entró en vigor el 1 de octubre. En Tamaulipas, acudió a la toma de protesta del gobernador Américo Villareal y fue

invitado al Cuarto Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum. Kia México, la empresa coreana de coches, anunció una inversión en el estado por 408 millones de pesos. Pasó la crisis del agua, y también la del gobernador.

(Créditos: Especial)

Alejandro Murat

Homenajeado

El gobernador saliente de Oaxaca se pronunció a favor de la iniciativa para extender la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles. Éste fue su tema principal, con 29 por ciento de sus reflectores. Recibió al presidente AMLO en su estado y ambos afirmaron que la obra del tramo carretero Barranca Larga-Ventanilla registra un avance de 84 por ciento. En esa gira, el Presidente sugirió que, debido a sus buenos resultados, le harán un homenaje a Murat

antes de que deje la gubernatura. Preparando la transición, se reunió con Salomón Jara con el fin de realizar los trabajos necesarios para ceder democráticamente el poder. Estuvo presente en el Informe de Gobierno de Sheinbaum y viajó a EU a la 77 Asamblea General de la ONU, donde se fotografió con el presidente de España, Pedro Sánchez. Al parecer, Murat sabe muy bien quién es el gobernador de oposición favorito del Presidente.

(Créditos: Especial)

Mauricio Vila

Indeciso

Asistió al primer foro del PAN Cambiemos México, sí hay de otra, donde se dio el banderazo de salida rumbo a 2024. Ahí aprovechó para pedirle al PRI que se defina respecto a si va o no en la alianza Va por México. Este evento concentró 50 por ciento de sus menciones en medios. En la misma línea, y ante la pregunta sobre sus aspiraciones presidenciales, Vila aclaró que “todavía no se decide”, pues “aún quedan cosas por hacer en Yucatán”. En un recuento de sus logros, reafirmó que su estado es el más seguro de México, pues en el primer semestre de este año, la incidencia delictiva se redujo 66 por ciento. En otras buenas noticias, Mérida fue reconocida por los Reader’s Choice Awards 2022 como la cuarta mejor ciudad del mundo para visitar. Aunque sin definirse, no cabe duda de que el gobernador blanquiazul está pensando en el futuro… y muy cercano a su partido.

Enrique de la Madrid

Sereno

Como ya es sabido, el aspirante a la presidencia Enrique de la Madrid confirmó su intención de ser candidato de la oposición en 2024. Esto provocó el 23 por ciento de sus reflectores. Debido al amplio debate por la reforma sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles, De la Madrid propuso a Omar García Harfuch para que encabece la Guardia Nacional, algo que no fue bien visto por las Fuerzas Armadas. Además, externó su preocupación de concederle más atribuciones al Ejército. Parece difícil que su propuestas generen simpatías entre los votantes.

Luis Donaldo Colosio

Negado

Pese a que el alcalde de Monterrey ha dicho que no le interesa ir por la Presidencia de la República, las encuestas lo siguen incluyendo en los listados. Y no sólo eso, sino que distintos sondeos lo posicionan como el mejor candidato de la oposición para 2024. Esto se ha llevado la cobertura de Colosio, pues 71 por ciento de sus temas se refieren a encuestas. Por otro lado, brindó su Primer Informe de Gobierno como presidente municipal de Monterrey. Entre los invitados a este evento estuvieron Dante Delgado, el gobernador Samuel García y el empresario Carlos Bremer. También asistió a la Asamblea Nacional de Autoridades Municipales de MC, en Jalisco, donde fue recibido con gritos de “presidente, presidente”. Aunque negado, los medios y la gente siguen viendo a Colosio como un posible prospecto para 2024… Aún hay tiempo para cambiar de opinión.

Ricardo Anaya

El olvidado

Al hacerse de la candidatura presidencial en 2018, Anaya se convirtió en un político mediático. Pero ahora la realidad del excandidato presidencial es otra y su voz ya no cuenta con los reflectores que alguna vez atrajo. De todos los presidenciables, fue el que menor cobertura mediática recibió. Su tema más visible fue que analistas recordaron que Anaya y Carlos Treviño tuvieron que salir del país por los dichos de Emilio Lozoya, sin haberle probado nada. Este tema representó 33 por ciento de su cobertura. Sus demás temas estuvieron relacionados con su posicionamiento en las encuestas. Se ve difícil que Anaya nuevamente se haga de la candidatura.

