Competencia cerrada: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, los punteros

Claudia Sheinbaum

Abatiendo el crimen

La jefa de Gobierno destacó el operativo de la SSC en el que se decomisaron mil 680 kg de cocaína que se encontraban escondidos en dos tráilers. La incautación generó 17 por ciento de la cobertura mediática y, dicho sea de paso, ha sido la confiscación más grande en la historia de la CDMX. Además, las acciones de Harfuch resultaron en la captura de 14 presuntos integrantes de la banda “Los Chapitos”, esto tras el operativo en Topilejo. El Inegi reportó que la percepción de inseguridad disminuyó 21.2 por ciento entre el segundo trimestre de 2019 y 2022. Sheinbaum presentó la línea de atención a emergencias para mujeres, SOS mujeres *786. Contundente mensaje político le envió al diputado Jorge Romero con la investigación sobre el Cártel inmobiliario, ¿estará nervioso? De gira, visitó Veracruz junto al gobernador Cuitláhuac y firmó convenios en materia cultural y turística; también se reunió en Hidalgo con Julio Menchaca. La Fiscalía de CDMX responsabilizó a ocho funcionarios por el desplome de la Línea 12 del Metro, mas ninguno de la administración actual.

Marcelo Ebrard

El bombero

Nuevamente tiene que apagar el fuego. Mala suerte tuvo el secretario Ebrard, pues las declaraciones del presidente AMLO sobre la posibilidad de que México salga del T-MEC le salieron caras. Ebrard pidió no alarmarse por el tema de las consultas energéticas, pero esta historia apenas empieza… Este fue su tema más mediático y generó 23 por ciento de su cobertura. Tras la publicación de las memorias del yerno de Trump, Ebrard negó que México haya cedido a las presiones del expresidente de EU sobre migración, pero las imágenes del INM en el sureste del país parecen contradecirlo. Ebrard acompañó al presidente López Obrador en su gira por Washington. También visitó Bolivia y Perú. En Colombia estuvo acompañado por Beatriz Gutiérrez Müller, en la toma de protesta de Gustavo Petro. Al igual que el senador Monreal, Ebrard pide que exista piso parejo. Ahora sí, Marcelo por fin se afilió a Morena. ¿Será suficiente su afiliación?

Adán Augusto López

El Desconfiado

Virales se hicieron las imágenes en las que el secretario Adán intercambia comentarios con la madre de una desaparecida. Este fue su tema más mediático y generó 17 por ciento de su cobertura. AMLO presentó el Plan de Agua para Nuevo León, el cual garantizará agua para los siguientes 10 años. El secretario estuvo presente en la firma y llevó gran parte de la negociación. De visita por Guadalajara, fue recibido con gritos de “Presidente”, pero aseguró que todavía no es tiempo de pensar en postulaciones y se reunió con el Cardenal Arzobispo José Francisco Robles. Ya tiene su corrido, que dice: “Vamos agusto con Adán Augusto”. El secretario pidió no especular y aseguró que se esclarecerá las causas sobre la caída del helicóptero y muerte de 14 marinos, quienes, por cierto, fueron los responsables de la captura de Caro Quintero.

Ricardo Monreal

Inconforme

Aunque no lo crean, Monreal reiteró su inconformidad con las reglas establecidas para la elección del candidato presidencial y repitió que las encuestas no son un método confiable. Este tema generó 31 por ciento de su cobertura mediática. El senador se adelantó y decidió no participar en el proceso para elegir a los consejeros de Morena, pues aseguró que las listas "ya estaban preconfiguradas". Además, el senador suplente de Monreal, Alejandro Díaz de León, acusó a Mario Delgado de excluir a dicho grupo del Congreso Nacional de Morena. En Chiapas, presentó su proyecto de nación y dijo que sería el “Presidente de la reconciliación”. Propuso una reforma fiscal que pretende disminuir el IVA y el ISR. Jesús Zambrano reveló que los líderes del PRI-PAN-PRD se reunieron con Monreal previo al proceso electoral del 5 de junio, y afirmó que no descartan ningún perfil rumbo a 2024. ¿Resultará en algo el coqueteo con la oposición?

Alejandro Moreno

Mediático

De la oposición, Alejandro Moreno es el que mayores reflectores mediáticos recibió, sin embargo 68 por ciento de su cobertura es negativa. Layda Sansores volvió a exhibirlo publicando un nuevo audio. La filtración generó 20 por ciento de su cobertura. Fernández Noroña le hace la chamba sucia a Ignacio Mier, pues exigieron a la Jucopo la destitución de Alito al frente de la comisión de gobernación en la Cámara de Diputados. Osorio Chong insistió en que la alianza Va por México está en riesgo si Moreno se mantiene al frente del PRI. Alito anunció cambios en el CEN del PRI e incorporó a ocho exgobernadores. Viajó a Washington para denunciar ante la OEA la persecución política en su contra.

Tatiana Clouthier

¿Bomba de tiempo?

La secretaria Clouthier informó que la SE recibió la solicitud de parte de los gobiernos de EU y Canadá para dar inicio a las consultas de resolución de controversias por la política energética de México. Este tema generó 18 por ciento de la cobertura. La secretaria explicó que el proceso de consultas solicitado por los gobiernos de Canadá y EU ante la política energética mexicana conlleva un periodo máximo de 75 días; el tiempo será un factor definitorio para solventar la fragilidad de las negociaciones. Ante el conflicto del T-MEC por la política energética, Clouthier consideró que “el litigio se debería dar entre las empresas afectadas y el Gobierno de México”, no entre los gobiernos de los tres países. Seguramente este tema concentrará todo su tiempo.

Rocío Nahle

Camino allanado

Más que presidenciable, todo parece indicar que la ruta de la secretaria Nahle será en Veracruz. El Congreso local aprobó una reforma para que personas de otros estados puedan postularse a cargos públicos. Esta reforma fue bautizada como “Ley Nahle”. Este tema representó 52 por ciento de su cobertura mediática. El diputado Sergio Gutierrez Luna ve su posibilidad disminuida. El PAN aseguró que no permitirá que Nahle sea candidata y acudirán a la SCJN, pero, ¡oh sorpresa! Los diputados locales del PAN también votaron a favor de dicha ley. En Veracruz se celebró la ceremonia de graduación de cadetes en la Heroica Escuela Naval Militar, Nahle estuvo presente. Parece que la secretaria empieza a calentar motores.

Enrique Alfaro

Explosivo

Totalmente rebasado se encuentra el gobernador Alfaro. Su estado está en llamas. El operativo contra el crimen organizado desató el caos en Ixtlahuacán del Río. Cerraron carreteras e incendiaron automóviles. El resultado del enfrentamiento fue una muerte y cinco detenciones. Este evento provocó 51 por ciento de la cobertura mediática. Tras los hechos, Alfaro se reunió con los presidentes municipales para garantizar la seguridad. Garantizó que el hijo de Luz Raquel Padilla contará con los cuidados especiales que requiere. Por último, reclamó al Tata Martino, entrenador de la selección mexicana de futbol, no haber convocado a ningún jugador del Atlas.

Samuel García

Mojado

Celebró las lluvias que por fin llegaron al estado. El presidente López Obrador y Samuel García firmaron un convenio para garantizar el abasto de agua en Nuevo León. El acueducto será nombrado El Cuchillo II. Este anuncio generó 31 por ciento de su cobertura mediática. El gobernador quedó exonerado después de que el TEPJF revocó la multa que el INE interpuso por la triangulación de recursos para su campaña electoral. Tras la salida de Aldo Fasci como secretario de Seguridad, el gobernador nombró a Gerardo Palacios como nuevo titular de la dependencia.

Zoe Robledo

Perseverante

Robledo anunció la siguiente etapa de la Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación de Médicos Especialistas, después de que en la primera sólo se logró contratar 18 por ciento de las 14 mil 323 plazas requeridas. Esto se llevó 42 por ciento de sus reflectores. En otro tema, acompañó al Presidente en su gira por Nayarit. Ahí, Robledo informó que IMSS-Bienestar ya opera en todos los hospitales de esa entidad; por su parte, el mandatario aseguró que fue él quien instruyó al director del IMSS y al secretario Jorge Alcocer la contratación de médicos cubanos. También estuvo presente en la Segunda Feria Regional de Afores, en la CDMX, donde reveló que 34 mil trabajadores tienen una mejor Pensión Mínima Garantizada.

Alejandro Murat

Celebrando

El gobernador Murat acompañó al presidente López Obrador en la conmemoración 150 del aniversario luctuoso de Benito Juárez, en Palacio Nacional. Este fue su tema más mediático, generó 43 por ciento de su cobertura. En Oaxaca, celebró el inicio de la Guelaguetza y participó en el Gran Fondo de Nueva York Oaxaca 2022, que es una carrera ciclista. Si quiere brincar a nivel nacional, Murat debería tener una agenda mediática más trascendente.

Ricardo Anaya

Desaparecido

El senador Germán Martínez aseguró que el PAN debería defender a Ricardo Anaya en vez de respaldar a Alito Moreno. Estas declaraciones generaron 11 por ciento de la cobertura. El presidente López Obrador, mencionó a Anaya como un posible candidato de la oposición. ¿Lo dirá en serio? Es claro que entre más tiempo pasa, los medios se olvidan más y más de Anaya.

Mauricio Vila

Discreto

Nuevamente el gobernador de Yucatán se reunió con el Presidente para supervisar los avances y la construcción del Tren Maya. Este encuentro generó 29 por ciento de su cobertura mediática. El gobernador Vila presentó la plataforma digital Red de Agentes Culturales de Yucatán, que servirá para dar a conocer a artistas originarios o residentes de Yucatán y fomentar su profesionalización. Martha Delgado, subsecretaria de SRE, destacó el liderazgo del gobernador para promover las inversiones en la entidad. Sigue sin lograr colocarse como una figura importante a nivel nacional.

Luis Donaldo Colosio

Intrascendente

Como ya es costumbre, la cobertura noticiosa de Colosio fue intrascendente. De todos los presidenciables, volvió a ser el que menos cobertura mediática recibió. Su principal tema es su buen posicionamiento en las encuestas. Ese tema abarcó 18 por ciento de su cobertura. Celebró su cumpleaños, sin mayores reflectores. La promesa naranja sigue sin definir su futuro político.

