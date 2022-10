Adán Augusto López asegura que "no se vale la hipocresía" de algunos gobernadores

En Tamaulipas, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López consideró que "no se vale la hipocresía" de algunos gobernadores de solicitan la participación a las fuerzas armadas para tareas de seguridad en sus estados y al mismo tiempo niegan el apoyo a la reforma que amplía el extiende el plazo hasta 2028.

"Lo que no se vale es los que actúan con hipocresía, con una mano firman la carta donde piden al gobierno federal que les mande más elementos de Guardia Nacional o de nuestras fuerzas armadas, del Ejército mexicano para reforzar las tareas de seguridades pública de sus estados, y con la otra se niegan a la posibilidad de que apoyen esta iniciativa de reforma constitucional", afirmó.

En el Diálogo con el Congreso de Tamaulipas en torno a la reforma constitucional en materia de seguridad, Adán Augusto López expuso que en Guanajuato la delincuencia "campea a sus ancha" y que por eso la Guardia Nacional tuvo que desarmar a la policía municipal de Irapuato a petición del gobierno estatal.

También respondió a los gobernadores de Jalisco, Enrique Alfaro, y Nuevo León, Samuel García, tras la exposición que hizo del número de elementos de policía estatal que hay en cada entidad.

"Les dio coraje a dos gobernadores, a uno de Jalisco y otro de Nuevo León, que porque ando diciendo que en Jalisco hay alta incidencia delincuencial, pues ahí están las cifras, no acaba él mismo de reconocer hace unos días que si no ha sido por la intervención de nuestros elementos del Ejército mexicano, dijo él de los militares, gracias a que los militares intervinieron se evitó una masacre en Zapopan (...) ya no hablo de Nuevo León porque ya me reclamó también el gobernador que porque ando diciendo que la policía de ellos que se conoce como Fuerza Civil nada más está dedicada a prestar servicios de seguridad privada a los oxxos y a las tiendas de conveniencia y les doy otro ejemplo la famosa Fuerza Civil de Nuevo León creo que tiene mil 400 elementos, y eso es para Monterrey y la zona metropolitana, pues nada más en Monterrey y en la zona metropolitana hay un poco más de 7 mil elementos de nuestras fuerzas armadas haciendo las tareas de seguridad pública, por eso yo creo que hay que recordarles que no se vale la hipocresía", afirmó.

México tendrá una policía conformación civil-militar

Adán Augusto López dijo con la aprobación de la ampliación del plazo de la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, México tendrá una policía conformación civil-militar capacitada para operar como policía civil.

"Vamos a tener una policía capacitada con una formación civil-militar pero con una capacitación para prestar servicios de policía civil, ordenada, equipada y se va hacer el despliegue territorial de 2 mil elementos por todo el país en momento que es necesario que se garantice la seguridad que terminemos de ganarle la batalla al crimen organizado, porque finalmente esto es convertir la tarea de las fuerzas armadas en una, como decían los poetas, en una cotidianidad de bellos gestos, lo que queremos es recuperar nuestras calles", aseveró.

El secretario Adán Augusto López dijo que lo mejor que le pudo suceder al país fue aprobar la extensión de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, porque en el 2024 hubiera sido inviable.

"En honor a la verdad, también lo digo, que era lo mejor que le puede suceder al país, porque ir a buscar la reforma constitucional en marzo del 2024 hubiera hecho inviable que cualquier posibilidad de un acuerdo político o legislativo, porque ya para el 2024 vamos a estar todos en pleno proceso electoral, marzo 2024, según tengo entendido ya debe de haber iniciado a las campañas presidenciales, y por ello, claro que era conveniente que en estos tiempos se intentara construir la mayoría", explicó.

