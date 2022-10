Adán Augusto López arranca gira por congresos estatales para ratificar a militares en seguridad pública

“Con el apoyo a la minuta harán posible un ambiente de paz”, afirmó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en su esfuerzo por convencer a los diputados y diputadas de Sinaloa para que ratifiquen la presencia de militares en tareas de seguridad pública hasta el 2028.

Aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador eligió a Sinaloa como punto de arranque porque a raíz de algunos hechos violentos ha sido estigmatizado injustamente, pero en los últimos meses se han logrado grandes avances.

“Quisimos iniciar este ejercicio en Sinaloa, porque queremos tanto a Sinaloa y nos duele que este pueblo haya sido injustamente estigmatizado por el pretexto de la violencia y el narcotráfico. Eso no podemos seguirlo permitiendo, somos un pueblo grande y no podemos permitir que se les trate de esa manera”

Reconoció el trabajo de Rubén Rocha Moya, a quien destacó como uno de los mejores gobernadores del país. Posterior al encuentro con legisladores, el funcionario federal se reunirá con presidentes municipales para abordar distinta problemáticas.

Cuestionado sobre el tema político, se desmarco de las pintas y mantas en las que se lee “Que siga López, estamos a gusto” y en ese sentido dijo: “yo no me llamo a gusto, me llamo Augusto”.

Adán Augusto López reconoció la labor de Rocha Moya

FOTO: Manuel Aceves

