Hoy no circula 20 de octubre: qué autos descansan este jueves en la CDMX y Edomex

Entramos al cuarto día de la semana, la antesala al final de una jornada laboral más sin embargo, la aplicación del programa Hoy No Circula se hará sin variantes para este jueves 20 de octubre, en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México, como lo establece la normativa de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). Este ordenamiento no aplica a vehículos emergencia, con placas de discapacidad y servicios fúnebres.

¿Qué vehículos no circulan este jueves 20 de octubre?

Los autos que no podrán circular son los que porten hologramas de verificación 1 y 2 con terminación 1 y 2 en su placa o engomado verde. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México, o que no porten el holograma de verificación, su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 1 y 2 no circula este jueves 20 de octubre.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

Desfile de Alebrijes Monumentales de la CDMX: Día, hora y ruta

El próximo sábado 22 de octubre, en punto de las 12:00 horas, se llevará a cabo el Desfile de Alebrijes Monumentales en la Ciudad de México. Las más de 220 figuras partirán del Zócalo capitalino, tomarán las avenidas 5 de Mayo, Juárez y Paseo de la Reforma, y concluirán su trayecto en la glorieta del Ángel de la Independencia, de acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México.

El gobierno capitalino informó que estas artesanías mexicanas permanecerán instaladas hasta la primera semana de noviembre. Es importante señalar que participarán piezas de maestros alebrijeros de distintas entidades del país: Ciudad de México, Estado de México, Aguascalientes, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala y Quintana Roo.

