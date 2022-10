Enrique Vargas: "6 años más con Morena en un gobierno federal, nos va a tronar el país"

El diputado local y aspirante a la gubernatura del Estado de México, Enrique Vargas del Villar, convocó al PRI y al PRD a iniciar las pláticas encaminadas a concretar la alianza para las elecciones del próximo año, una vez que se legislaron los gobiernos de coalición en la entidad, para evitar que Morena llegue a gobernar la entidad.

Durante una reunión con integrantes de la Asociación de Empresarios y Ciudadanos del Edomex (ASECEM) capítulo Huixquilucan, el político señaló será muy responsable en las decisiones que tomará para el 2023; en las que no se limitará al ver por el año electoral, sino por las próximas generaciones. Dijo que trabaja por un bien común para el Edomex en el 2023 “y es que no llegue a gobernar Morena, de eso me voy a comprometer, Morena no va a llegar”.

“Por eso convocó a los diferentes partidos políticos, -donde hemos trabajado en una alianza en el 2021, que ha dado resultados en el Congreso Federal con la Reforma Eléctrica-, a poder empezar platicas por el bien del Estado de México, ya legislamos los gobiernos de coalición, somos el primer estado de toda la República”.

El panista dijo que el partido se encuentra listo para hacer frente al reto de los comicios.

El coordinador de los diputados del PAN a nivel nacional, señaló que los gobiernos de coalición son transparentes con los ciudadanos y han funcionado en las democracias más avanzadas; y que los ciudadanos saben que su voto va a estar representado en un mejor gobierno en el Estado de México. Destacó que Acción Nacional busca trabajar por una democracia, de manera transparente con los ciudadanos.

“No como Morena que lo que quiere son acuerdos en lo oscurito. Aquí no. En el PAN trabajamos por los ciudadanos y por la transparencia con los acuerdos, por eso en 2023 le vamos a ganar a Morena en el Edomex”. El también expresidente municipal de Huixquilucan exhortó a los empresarios de ASECEM a unirse para el 2023 y salir a votar, pero sobre todo para las elecciones del 2024 para evitar que Morena gobierno el país otro sexenio.

“Créanme que seis años más con Morena en un gobierno federal, nos va a tronar el país. Todos los que estamos aquí tenemos una gran responsabilidad, de poder platicar con sus equipos, trabajadores y familias, que en el 2024 tenemos que salir a votar; o salimos a votar y recuperamos a México o se nos va a ir de la mano. No queremos un México socialista, que es lo que quiere Morena, como Venezuela o Cuba”.

Acción Nacional busca crear un frente común en contra de Morena en las urnas.

Destacó que no son los gobiernos los que generan empleos, sino los empresarios a través de sus inversiones; y que proyectos federales como la refinería Dos Bocas y el Tren Maya no van a servir para que el país siga avanzando. En tanto, la alcaldesa de Huixquilucan, Romina Contreras señaló que en el municipio se están otorgando facilidades a la inversión, con la apertura de empresas en solo 48 horas.

