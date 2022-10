PAN no ve condiciones para alianza con Movimiento Ciudadano en Edomex

El aspirante a la gubernatura del Estado de México por el Partido Acción Nacional (PAN) y diputado local, Enrique Vargas del Villar, cerró la posibilidad de sumar a Movimiento Ciudadano (MC) a la alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), debido a que ha demostrado que no existe interés y advierten que irán solos en la elección a gobernador.

No obstante, en entrevista reafirmó que los institutos políticos que conforman “Va por México” tienen los números electorales para enfrentar a Morena y ganar la próxima elección a gobernador que tendrá su justa el 4 de junio del 2023.

Y es que, advirtió, que desde el partido de la Cuarta Transformación (4T) están divididos, que se suma a los malos resultados que han entregado y que será difícil cambiarlos en un año de que termine la administración federal desde temas económico, aumento de costo de los combustibles o el encarecimiento de la canasta.

“Los tres podríamos, sí claro, los números una alianza es muy potente, lo que estamos viendo es un desgaste de Morena sobre todo en el Estado de México, yo veo que están muy divididos y también la economía en el país no está bien”, indicó Enrique Vargas del Villar.

El diputado local aceptó que en charlas informales y mediante mensaje públicos MC ha dejado claro que irán solos en los próximos comicios del 2023, y difícilmente podrá sumarse a PRI, PAN y PRD.

Afirma que el PAN está abierto al diálogo

No obstante, dejó la puerta abierta para que eventualmente puedan generar una plática y ver cómo se integrarían.

“Yo no lo creo, por algunas pláticas, no formales lo quiero decir, por algunos mensajes no creo que se quieran unir, yo creo que Movimiento Ciudadano irá solo en el Estado de México, pero obviamente son invitados a generar una plática para poder ver cómo lo podemos integrar”, expresó.

La postura y evaluación de Vargas del Villar se da luego de que esta semana los aspirantes a la gubernatura mexiquense por el PRD, Omar Ortega Álvarez y del PRI, Ana Lilia Herrera Anzaldo, coincidieron en que debe ampliar la alianza y hacer un súper o amplio frente con Movimiento Ciudadano.

Primeramente, Ortega Álvarez dio a conocer que de manera personal buscará a MC porque junto a PT y PVEM, apoyaron los gobiernos de coalición.

En tanto, la diputada federal, Herrera Anzaldo, coincidió que si se suman los esfuerzos se pueden tener mejores resultados en la próxima contienda.

Aunque no hay aún negociaciones entre PRI, PAN y PRD para concretar la alianza para la gubernatura, las dirigencias de los tres partidos han manifestado apertura para que se concreten en cuestión de días.

