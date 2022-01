Claudia Sheinbaum llama a no caer en pánico por contagios de Covid-19 en la Ciudad de México

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, reiteró a la población a no caer en pánico por la situación que vive la Ciudad de México con el aumento de casos positivos a COVID-19.

Después de llevar a cabo un evento público en el Monumento a la Revolución, con motivo de la entrega de créditos de vivienda, la mandataria capitalina llamó a evitar la urgencia de pruebas de detección del virus SARS-CoV-2.

"Llamar a la población a que no haya pánico, ayer los explicamos, obviamente le vamos a dar seguimiento todos los días para ver cómo van las hospitalizaciones. Esta variante es mucho más transmisible, entonces mucha gente se contagia y no necesariamente es grave, entre otras cosas, porque estamos vacunados.

Señaló que con las condición actual de la variante Ómicron, que es más transmisible, serían demasiadas pruebas las que se necesitarían y no es necesario.

Actualmente la demanda es similar a la de la segunda ola de contagios, que ha sido el momento más complejo de la emergencia sanitaria por COVID-19 en la Ciudad de México.

Y en caso de tener síntomas, recomendó que las personas se aislen y llamen a Locatel para que reciban instrucciones.

"No es necesario estarse haciendo pruebas permanentemente, si uno tiene síntomas, que de aislen, reciban las indicaciones médicas, no hay que caer en pánico, no hay que hacer colas y colas para sacarse pruebas. Hay que cuidarnos entre todos, no es necesario cerrar la economía", afirmó.