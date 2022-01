Covid-19: CDMX se queda en semáforo verde del 10 al 14 de enero

En medio del aumento de contagios por Covid-19 durante los últimos días en la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que no hay situación de alerta en la entidad, incluso llamó a los ciudadanos a continuar sus actividades, pero con las medidas sanitarias correspondientes.

En conferencia de prensa, la Mandataria pidió tranquilidad a la población, ya que con la evidencia recabada en la capital se demuestra que la variante Ómicron es de menor gravedad.

“Hay que seguirnos ciudadano, ya conocemos el COVID-19, pero no estamos en una situación de alarma por la característica del virus y porque ya estamos vacunados, y también lo que se ha visto a nivel internacional es la necesidad de la tercera dois, tenemos que apurarnos a la tercera dosis para la población".

“(...) a la ciudadanía qué le decimos, tranquilidad. Estamos en una etapa distinta por qué, porque estamos todos vacunados y porque esta variante en particular no parece ser de tanta gravedad, se transmite muy rápido pero no parece ser de tanta gravedad", afirmó la titular del Ejecutivo local.

No se cierran actividades económicas ni se suspenden clases presenciales

El Director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (Adip), Eduardo Clark, mostró la relación entre positivos y hospitalizados durante las olas previas.

En el pico de la segunda ola se reportaron 6 mil 659 positivos que derivaron en 719 hospitalizaciones, es decir por cada ingreso hospitalario, 9 casos positivos identificados.

En la tercera ola, por cada internamiento por COVID-19, 14 contagios; actualmente es una hospitalización por 81 casos detectados.

"Estamos viendo una relación entre casos y hospitalizados muy distinta a la que veíamos en olas anteriores", señaló Clark.

Recordó que la Ciudad de México se mantiene en el verde del semáforo epidemiológico.

En la capital del país hay 622 hospitalizados por este padecimiento, de los cuales, 124 son casos graves.

Por su parte, la Secretaria de Salud local, Oliva López Arellano, explicó el comportamiento de esta variante que ya es la predominante, por encima de Delta, en la Ciudad de México.

"Lo que es muy importante señalar es que esta variante Ómicron es una variante que sí es más transmisible, produce más contagios, pero es una variante que afortunadamente no es más virulenta.

"Su forma predominante queda en vías respiratorias superiores y da un cuadro mucho más parecido a un catarro común con sintomatología de escurrimiento nasal, dolor de garganta, dolor”, detalló.

La funcionaria hizo un llamado a los habitantes a que, en caso de manifestar síntomas similares, no acudan por una prueba, que den por hecho que es COVID y mantengan el aislamiento, esto para no saturar los Kioscos.

Además, solicitó a las empresas evitar la solicitud de pruebas negativas a sus empleados, para que estos puedan retornar a labores.