Covid persistente afecta la calidad de vida y el desempeño laboral de quien la padece, señala colectivo

César Manuel Lepe Medina, coordinador del Colectivo Covid persistente en México, señaló que hay que personas que se han enfermado de Coronavirus y han presentado los síntomas durante más de 14 meses, por lo que se ve afectada su calidad de vida y el desempeño laboral.

En entrevista con Mario Maldonado en "Noticias de la Mañana", lamentó que en México no haya ningún tipo de apoyo para las personas que presentan Covid persistente o long Covid, a pesar de que este problema de salud ya ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Afirmó que en México tampoco existe un tipo de incapacidad laboral por esta enfermedad, "cuando el problema es que haber padecido Covid-19 y presentar secuelas durante varios meses afecta el desempeño laboral".

Explicó que gracias a investigaciones científicas se ha confirmado que el Covid-19 es una enfermedad multisistémica, debido a que afecta diversos órganos, así como el sistema nervioso y respiratorio de las personas que la padecen.

Lepe Medina pidió no minimizar los efectos causados por la variante Ómicron, debido a que hay personas que ya están vacunadas pero se están infectando y aunque las autoridades han dicho que sus daños sin menores, "no todos los organismos responden igual" y habrá personas a las que no les cause mayores problemas, pero otros podrían desarrollar el Covid persistente.

"A mayor cantidad de pacientes contagiados, al final se seguirán saturando los hospitales y las unidades de terapia intensiva. No podemos engañarnos en que no habrá daños colaterales para quienes se enfermen de Covid-19", detalló.

Recordó que al principio de la pandemia sólo se decía que el Covid-19 era como una gripa, pero a más de dos años de que inició la pandemia siguen minimizando las afectaciones a largo plazo de la enfermedad, por lo que pidió a la población tomar precauciones.

