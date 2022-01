Aún no hay línea de investigación sobre asesinato de exalcalde de Tomatlán, Jalisco

Aún no hay una línea de investigación concreta sobre el asesinato del expresidente municipal de Tomatlán, Jalisco, Jorge Luis Trujillo García, quien fue asesinado este lunes en su casa, debido a que no hay antecedente de amenazas.

El Fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, confirmó que se trató de una agresión directa por un hombre que ingresó a su vivienda, en donde los peritos aseguraron esquirlas además de casquillos nueve milímetros.

“Se está trabajando ahí en la zona para tratar de obtener datos de los agresores o del agresor; no tendría en este momento mucha información que fuera posible socializar, vamos a dejar que avance la investigación y con mucho gusto les informaremos… estamos iniciando, las líneas de investigación en este momento todavía no están claras, solo referirles que de entrada no tenemos información de que haya tenido algunas amenazas previas, pero estaremos trabajando con los datos de prueba que se vayan obteniendo y con algunas posibles personas que nos puedan dar información”, expuso Solís Gómez en rueda de prensa.