En Reforma Eléctrica, no expropiaremos ni un tornillo, tampoco pagaremos nada a IP: Rocío Nahle

La secretaria de Energía, Rocío Nahle, afirmó que la reforma eléctrica no pretende expropiar un solo tornillo de energía eléctrica de privados, pero tampoco pagarán nada a aquellas empresas a las que se cancelen contratos, ya que actuarán en el marco del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En su participación en la reunión plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, la funcionaria aseguró que la reforma eléctrica que analiza la Cámara de Diputados mo viola ningún acuerdo del T-MEC.

"No se va a expropiar ningún tornillo, no se va a expropiar absolutamente nada, no le vamos a pagar nada a nadie porque no les estamos quitamos sus plantas, no les estamos diciendo que se vayan", afirmó.

Aseguró que con la pandemia lo que hicieron todos los países fue mantener la seguridad energética, por lo que, con la iniciativa del Presidente, se propone que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) generará como mínimo el 54 por ciento y los privados el 46 por ciento de energética eléctrica.

Ante los senadores morenistas, Nahle detalló que se van a cancelar los contratos que mantienen anclados a la CFE, ya que son contratos firmados con vicios muy oscuros que pueden considerarse como un esclavista comercial a 20 años y que fueron firmados por la pasada administración.

"No permitiremos abusos contra las empresas de estado y los usuarios", aseveró.

Detalló que empresas de despacho de energías eléctrica simulan tener socios de un dolar para evitar el pago del porteo, lo cual es considerado como un fraude fiscal.

Expuso que hay registradas 239 centrales de autoabasto y de ellas hay 77 mil 767 consumidores. Estas centrales no cuentan con el permiso de suministro básico.

Nahle acusó que en ese esquema están empresas como CEMEX, Bimbo, Alsea, Kimberly-Clark, Oxxo, Walmart y Femsa.

"Esas empresas no cuentan con permiso autorizado de servicio básico y no cubren el costo total del transporte de electricidad", indicó.

La secretaria de Energía también afirmó que México es el país que menos contaminantes emite por producción de energía eléctrica.

Ante eso aseguró que es un absurdo y una mentira lo que dice la oposición sobre que el gobierno federal no quiere las energías limpias.

"No tenemos ningún problema para que en el 2024 se cumpla con la meta establecida de reducir contaminantes", precisó.

