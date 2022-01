"No quiero estar aquí": Así escapó un paciente Covid-19 de un hospital en Toluca | VIDEO

La tarde de este miércoles 26 de enero circuló en redes sociales un video donde se aprecia a un paciente con Covid-19 escapando de la clínica 220 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) donde se encontraba internado.

En las imágenes se observa que el hombre de 55 años de edad logró burlar la seguridad del nosocomio y posteriormente intentaba tomar el transporte público para ir a su domicilio.

El incidente se registró en el hospital del IMSS ubicado en el Paseo Tollocan. El paciente solamente traía puesta una bata ante la mirada incrédula de conductores y asistentes médicos.

Ya me quiero ir, no quiero estar aquí, no te metas, voy a tomar un taxi, me voy a mi casa, vivo en Pilares”, decía el paciente