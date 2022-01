Vacunación para menores de edad es urgente, asegura investigador de la UASLP

La variante Ómicron dentro de la pandemia por la Covid-19 está afectando a niños que, aunque en menor medida, están postrados con afecciones cardiacas y cerebrales en las áreas de Terapia Intensiva, por lo que es urgente que el gobierno federal comience la vacunación del sector poblacional de entre 5 y 15 años de edad, opinó el investigador del Centro de Investigación Aplicada en Ambiente y Salud (CIAAS) de la Coordinación para la Innovación y Aplicación de la Ciencia y la Tecnología (Ciacyt) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Fernando Díaz Barriga Martínez.

El investigador universitario criticó la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador de no vacunar a menores de edad por recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Recordó que hace unos días, esa instancia multilateral emitió un documento donde, si bien asienta que los niños son el último sector prioritario para la vacunación en la población, hace notar que en aquello países, como el caso de México, donde ya han sido o están siendo vacunados los adultos, “debe reconocerse la importancia de vacunar a la población infantil, sobre todo tomando en cuenta, por ejemplo, la parte educativa, es decir, que si están vacunados y los profesores también va a ser más fácil retornar a la modalidad presencial”.

Asentó que ha quedado demostrada la importancia del regreso a clases para que recuperen la salud mental afectada por el confinamiento.

Fernando Díaz Barriga criticó la postura de AMLO de no vacunar a menores de edad por recomendación de la OMS (Foto: Especial)

Díaz Barriga también resaltó que con la aparición de la variante Ómicron y al ser los niños el único sector poblacional no vacunado en México, los casos positivos de la pandemia se están concentrando ahí, con afectaciones graves al tracto respiratorio alto y el surgimiento de casos de bronquiolitis a mayor escala.

“Hay casos, afortunadamente muy pocos, de niños no vacunados pero muy graves, que están en terapia intensiva porque el virus afectó su corazón o su cerebro. Creo que por todo lo anterior, por educación, por salud, por derecho humano, los niños merecen ser vacunados y si las otras poblaciones ya fueron o están siendo atendidas correctamente en el país, ahora es el turno de los niños”, enfatizó.

Aseveró que el presidente López Obrador no puede ni tiene el derecho de ser ajeno a esta preocupación, porque además está demostrado por Banco Mundial, por el Banco Interamericano de Desarrollo y por la CEPAL, que entre más tiempo pasan los niños en educación a distancia hay un mayor impacto en el desarrollo y progreso de la nación.

“El presidente es el presidente de todos, no nada más de quienes tienen edad para votar, no presidente no nada más para seis años, tiene que sentar las bases para que en futuros momentos el país esté en mejor condición de captar el desarrollo y esto solamente se va a lograr con capital humano que hoy tiene de 5 a 15 años y que está en riesgo”, apuntó.

