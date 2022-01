Cofepris y Coprisem en Edomex inspeccionan vivienda donde supuestamente se vendían vacunas contra Covid-19

Autoridades de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y de Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (Coprisem) se presentaron en el domicilio donde una empresa privada presuntamente vendía y aplicaba vacunas contra COVID-19 en el municipio de Atizapán de Zaragoza.

Las autoridades Coprisem ingresaron al inmueble, donde realizaron una inspección durante varias horas, pero se retiraron sin colocar sellos.

En tanto Fiscalía Mexiquense señaló que hasta el momento no se tiene ninguna denuncia, ni tampoco un delito que perseguir; y que los policías de investigación estatales que ingresaron a la vivienda, solo realizaron una inspección ocular.

Los representantes de la Coprisem, dependencia estatal dependiente del Instituto de Salud del Estado de México, estuvieron afuera de la casa durante varias horas, pero no ingresaron. Todas las autoridades se retiraron alrededor de las 4:00 de la tarde.

Este martes se dio a conocer que en la casa ubicada en la calle la Concordia 10, colonia Mayorazgos de la Concordia, presuntamente se comercializaban tres biológicos: Moderna y Pfizer para adultos, así como Pfizer kids para niños de cinco a 15 años, por un costo de más de tres mil pesos.

Las autoridades estatales de Salud y de la FGJEM señalaron que el tema es atribución de la autoridad federal, específicamente de la Cofepris, que es la única dependencia que otorga las autorizaciones para el manejo de insumos médicos.

En el sitio también se observó la presencia de elementos de la policía municipal de Atizapán.

Las autoridades estatales señalaron que en caso de que exista una denuncia formal ante la FGJEM, correspondería realizarla a los directamente afectados, es decir a las personas que pagaron por las vacunas.

De acuerdo con la información difundida, luego de ser inmunizados, los ciudadanos recibían un supuesto certificado americano de vacunación.

La página de Internet donde se anunciaba la venta de los biológicos fue inhabilitada desde las primeras horas de este miércoles.

El presidente de la Asociación de Colonos de Mayorazgos de la Concordia, Elías Galindo Zamudio señaló que no registraron ninguna actividad extraña en la vivienda, que indicara que ahí se vendía o aplicaban vacunas.

“Según se vendían vacunas falsas o piratas o como sean, el propietario permitió la entrada de las autoridades, pero no encontraron nada. Si hubiera habido una cosa inusitada o masiva nos daríamos cuenta, pero no, en la asociación que está muy cerca no tuvimos reporte de nada”.

