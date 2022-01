Plantean deuda de 5.5 mmdp en Paquete Fiscal Edomex

En las negociaciones para aprobar el Paquete Fiscal 2022 del Edomex, se ha planteado que la deuda a avalar sea de 5 mil 500 millones y no los 9 mil 500 millones de pesos, y que exista una Comisión de Evaluación de aplicación de los recursos y la ejecución de los proyectos.



Con lo anterior, el presupuesto pasaría de 326 mil millones a 320 mil 500 millones de pesos y con ello deberán redireccionar recursos de otras partidas.

Hasta ahora, este miércoles se ha programado para retomar la discusión del Paquete Fiscal en comisiones unidades de la Legislatura. Para que el jueves, tentativamente, en sesión del pleno del periodo extraordinario se aprobaría.



Dentro de la negociación de Morena y gobierno estatal, se conoce que de los 5 mil 500 millones de financiamiento que proponen, 3 mil 700 millones serían para el Sistema Aeroportuario y sólo mil 800 millones de pesos para obras estatales, pero sólo las de alto impacto.



Además, se condiciona a que se cree una Comisión de Evaluación que esté integrada por la Legislatura y el gobierno del Estado.



El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, ha participado como negociador con el gobierno estatal, y este martes se reunió con los 29 diputados locales morenistas.

El encuentro fue compartido por varios diputados morenistas, como Daniel Sibaja Martínez, quien escribió en redes sociales “este fin de semana daremos un debate de altura en la @Legislaturamex, el pueblo mexiquense lo exige”, posteó.



El legislador Faustino de la Cruz Pérez, aclaró que aún no toman una decisión como fracción parlamentaria para aprobar el Paquete Fiscal 2022, con financiamiento reducido.



Recriminó que la administración estatal ha incumplido, porque de la deuda anteriormente aprobada 4 mil millones de los 8 mil 500 millones de pesos, no se han ejercido, y tampoco los 800 millones de pesos para terminar ocho hospitales inconclusos.



“El problema es que el gobierno del Estado no cumple. Entonces, exhortos llegaron, vinieron por parte de la Legislatura anterior; acuerdos que no se cumplieron la muestra es tan sólo se autorizaron más de 800 millones para ocho hospitales y de los cuales no se movió ni los escombros”, reclamó.



De la Cruz Pérez recalcó que este miércoles el proyecto del Paquete Fiscal 2022 podría pasar en comisiones, pero si como bancada no están de acuerdo lo manifestarán en el pleno, pues, recordó, que se necesitan las dos terceras partes para que pase con deuda.



Desde las fracciones parlamentarias del PAN, PVEM y MC, evalúan que si se reduce el monto de la deuda dentro del Paquete Fiscal si hay recursos de donde redireccionarlos.

