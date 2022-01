"No había fila": Sheinbaum destaca la rapidez con la que aplican la vacuna de refuerzo en CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, narró su experiencia durante la aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra COVID-19.

“Me vacuné muy rápido (...), llegué muy rápido, no había filas, pasé, me vacunaron rápido, no había fila, llegué rapidísimo, nos vacunaron y como diez minutos nos hicieron esperar, darnos toda la información”, explicó en conferencia de prensa.