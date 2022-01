EN VIVO: La Mañanera de AMLO hoy miércoles 26 de enero

El presidente Andrés Manuel López Obrador presenta su tradicional conferencia de prensa Mañanera este miércoles desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, donde presenta la sección Quién es quién en las mentiras encabezada por Ana Elizabeth García Vilchis.

García Vilchis desmintió que se hayan talado 20 mil árboles para la construcción del Tren Maya. Indicó que no se ha talado ni un árbol, pero sí se han replantado árboles en espacios públicos de Playa del Carmen, Puerto Morelos y Cancún.

Asimismo, habló sobre la campaña negra que hay sobre la Reforma Eléctrica, aseguró, donde insisten en que los costos de las tarifas aumentaran, además de la presunta existencia de contratos de dudosa procedencia. Precisó que el objetivo de la reforma es retomar la rectoría del Estado para garantizar el abasto de la energía a la población con bajos costos.

Además, indicó que es falso que los ventiladores producidos por el Conacyt no hayan cumplido con la fecha de entrega y sean obsoletos, ya que afirmó han sido distribuidos a 85 hospitales públicos donde se han atendido más de 15 mil pacientes contagiados por Covid-19.

Los ventiladores del Conacyt se han distribuido en 85 hospitales. Foto: Captura de pantalla

Por su parte, el presidente López Obrador indicó que el gobierno federal facilitará los trámites de la venta de Banamex, luego de que un juez que frenó la venta del banco por estar vinculado por el presunto caso de corrupción de la empresa Oceanografía. Aseguró que de ser necesario pedirá la intervención del Poder Judicial para resolver litigios legales.

Además, AMLO reiteró su compromiso para esclarecer el homicidio de la periodista Lourdes Maldonado y pidió no hacer politiquería en torno a los señalamientos hacia el ex gobernador Jaime Bonilla, a quien presuntamente se le vincula con el crimen.

"No hay impunidad, pero al mismo tiempo no hagamos politiquería en un asunto tan serio, todos van a ser investigados los que considere la autoridad, no adelantarnos, no hacer juicios sumarios, tener confianza en que no se protege a nadie", resaltó el presidente.

Por otra parte, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que a partir del lunes se reforzará el plan de vacunación al reiterar el llamado para que los indecisos se vacunen contra el Covid-19. Este refuerzo a las brigadas Correcaminos se pondrá en marcha en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, con el objetivo de llegar a sitios alejados.

