Conductor exige el paso a punta de pistola pese a circular en sentido contrario: VIDEO

A través de redes sociales se difundió un video que ha causado una gran indignación entre los internautas y en especial de los habitantes del municipio de Zapopan, Jalisco pues en la grabación se puede ver que un conductor que circulaba en sentido contrario saca un arma de fuego para exigirle el paso a un camión del transporte público.

El video fue captado por la cámara de seguridad instalada en el interior del camión perteneciente a la ruta C-121 y se puede ver que dicha unidad realiza su recorrido de manera normal por las calles del municipio de Zapopan y sin ningún tipo de complicación, sin embargo, al llegar al cruce de la carretera a Tesistán y la avenida Dr. Ángel Leaño el conductor tuvo que frenar de manera súbita para evitar chocar con una camioneta de la marca Mazda de color cereza que circulaba en sentido contrario.

Tras el percance, el conductor de la camioneta se le pidió el paso al operador del camión, sin embargo, este no hizo caso de inmediato y en las imágenes se puede ver que el conductor de la Mazda comenzó a buscar su arma de fuego en la guantera y una vez que la tuvo entre sus manos descendió del vehículo para amedrentar al chofer del camión por lo que le apuntó en diversas ocasiones amenazando atentar contra su vida y contra la de los pasajeros que viajaban a bordo de la unidad.

En algunos medios trascendió que el conductor sí realizó algunas detonaciones en contra del camión, sin embargo, en las imágenes no se puede ver con claridad si esto realmente ocurrió, no obstante, el conductor del camión no tuvo otra alternativa más que retroceder para que pasara el enfurecido conductor y escapara con total impunidad.

Hasta el momento, no se ha reportado la detención de ninguna persona relacionada con estos hechos y se desconoce si las autoridades municipales o estatales ya realizan los trabajos pertinentes para esclarecer este indignante caso y lo único que se sabe es que la camioneta Mazda portaba placas de circulación del estado de Puebla.

Como se mencionó antes, el video de este lamentable episodio se hizo viral en redes sociales y generó una gran indignación entre los usuarios de las redes, incluso, algunos señalaron que este sujeto representa un peligro inminente para toda la sociedad por lo que pidieron seguir difundiendo el video para tratar de localizarlo y poder denunciarlo ante las autoridades.

