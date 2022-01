Mujer atropella a sujeto que intentó robarle su camioneta: VIDEO

A través de redes sociales se difundió un video en el que se muestra el momento exacto en el que una mujer sufrió un intento de robo de vehículo en las calles de Santiago de Chile, sin embargo, logró reaccionar y arrolló a uno de los delincuentes que pretendían despojarla de su camioneta.

De acuerdo con información emitida por diferentes medios locales, el incidente ocurrió la noche del pasado sábado 15 de enero en una de las calles principales de la comuna La Reina, la cual se ubica al norte de la capital chilena.

En las imágenes difundidas se puede ver que la mujer detuvo la marcha de su camioneta blanca en un cruce debido a que los semáforos estaban en rojo, sin embargo, en ese momento otro vehículo se estacionó frente a ella para impedirle el paso, de dicha unidad descendieron dos hombres, quienes de inmediato trataron de acercase a la camioneta.

Al percatarse de la situación, la mujer nuevamente aceleró y sin importarle nada arrolló a uno de los asaltantes, al cual, se llevó encima de su cofre por unos metros hasta que cayó sobre el asfalto.

Ladrones huyen de la escena

Durante una entrevista para Teletrece, la víctima del intento de asalto, una mujer de 32 años que dijo llamarse Andrea, relató que tomó la decisión de acelerar debido a que le apuntaron con una pistola, además, viajaba acompañada de su hija, por lo que pensó que aunque entregara su vehículo, nada le garantizaba que respetarían su vida, por lo que se jugó el todo por el todo.

La mujer señaló que, tras librarse del asalto, su vehículo presentó fallas y se descompuso metros más adelante, por lo que entró en pánico y fue testigo de cómo el hombre al que atropelló se reincorporó y se subió nuevamente al auto, por lo que pensó que nuevamente la interceptarían, pero señaló que los hampones decidieron huir de la escena.

“Al final es la vida de ellos o la mía. Independientemente de que entregue el auto, igual me pueden disparar o hasta llevarse a mi hija. Quizás no es recomendable lo que digo”, señaló Andrea durante la entrevista en la que también detalló que tras el incidente decidió poner una denuncia formal, pero señaló que no procedió debido a que no se concretó el robo.

“Entre los nervios, no me acuerdo cómo estaban vestidos. Pero el video nos ayudó harto. Uno de los carabineros me dijo que como no se concretó el delito, no había necesidad de poner una denuncia”, finalizó la mujer.

El video de la reacción de la mujer ante el intento de asalto generó todo tipo de reacciones entre los internautas pues mientras algunos aplaudieron su actuar otros más la tacharon como “irresponsable” por “haber expuesto su vida de más”.

