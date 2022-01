VIDEO FUERTE: Taxista se aferra a la cajuela de su auto para evitar robo, chocan y muere tras impacto

El pasado sábado 15 de enero, un taxista perdió la vida de forma trágica en las calles de Buenos Aires, Argentina debido a que trató de impedir que un delincuente le robara su auto y principal herramienta de trabajo por lo que se aferró a la cajuela del auto para que, después de recorrer algunas calles a toda velocidad, el delincuente provocara un aparatoso choque en el que el dueño del vehículo sacó la peor parte pues murió luego de salir volando hasta impactarse contra el asfalto.

De acuerdo con los reportes de la policía local, este indignante episodio ocurrió en el barrio de Boedo de la capital argentina alrededor de las 11:00 horas del sábado 15 de enero cuando el taxista, cuya identidad se mantiene reservada, se detuvo en un local para comprar pan, sin embargo, fue interceptado por el ladrón, quien lo despojó de las llaves del vehículo para tratar de huir de la escena, pero no contaba con que el dueño del vehículo se aferraría a la cajuela para tratar de evitar el robo.

Ante esta situación, el ladrón no detuvo su marcha y recorrió varias calles a toda velocidad con el objetivo de conseguir que el taxista se soltara del vehículo, pero no lo consiguió, no obstante, al llegar a un cruce la unidad se impactó de frente con otro auto provocando que el chofer finalmente se soltara de la cajuela para salir proyectado hasta impactarse con el asfalto sufriendo varias heridas mortales.

Delincuente intentó fugarse

Tras el aparatoso choque, equipos de emergencia arribaron a la zona y encontraron aún con vida al taxista por lo que lo trasladaron inmediatamente a un hospital cercano para su atención, pero debido a la gravedad de las lesiones, falleció horas más tarde, por otra parte, se informó que el conductor del auto particular impactado, sufrió algunas heridas en la cabeza, pero ya se encuentra estable y recuperándose.

Por otra parte, el ladrón sufrió algunos cortes en las piernas y otros golpes en el cuerpo, sin embargo, tras cometer su fechoría y provocar el aparatoso choque trató de huir, incluso se informó que intentó robar una motocicleta, pero al no poder encenderla trató de continuar a pie, hasta que finalmente fue aprehendido por elementos de la policía local algunas cuadras adelante y lo pusieron a disposición de las autoridades correspondientes para enfrentar los cargos de homicidio, robo y lo que resulte.

La identidad del delincuente no fue revelada, sin embargo, solo se informó que es un joven de 20 años y que el pasado mes de diciembre ya había sido detenido por el robo de una motocicleta, pero trascendió que fue liberado tan solo 24 horas después por lo que este dato generó una gran indignación entre la población ya que pusieron en tela de juicio las capacidades de las autoridades argentinas, quienes, de haber castigado como se debía al joven delincuente, se pudo evitar la muerte de un trabajador honesto.

