Intentan robar un auto con una niña adentro; ladrones le habrían disparado

En las últimas semanas se han reportado una serie de hechos delictivos que dan cuenta de la inseguridad que se vive a diario en la alcaldía de Tlalpan en la Ciudad de México y todo parece indicar que dicha tendencia continuará al alza pues en redes sociales se dio a conocer que presuntamente una niña de apenas cinco años resultó gravemente herida por un par de ladrones que intentaron robar un auto, por lo que a continuación te decimos todo lo que se sabe de este caso que ha provocado una gran conmoción entre los habitantes de la demarcación antes mencionada.

El encargado de difundir los pormenores de estos hechos fue el periodista Isidro Corro, quien a través de su cuenta de Twitter informó la tarde del lunes 6 de diciembre se reportó un intento de robo de vehículo en la calle del Rosal en el pueblo originario de San Pedro Mártir de la alcaldía Tlalpan.

En su reporte, el periodista señaló que un par de ladrones intentaron robar un vehículo, no obstante, no lograron abrir las puertas de este por lo que uno de los ampones tomó una decisión drástica y disparó a una de las ventanas para poder ingresar a la unidad, sin embargo, no se percató que en los asientos traseros había una niña de cinco años quien habría resultado herida en el rostro.

Hasta el momento, esto es todo lo que se sabe al respecto pues la información de este trágico episodio delincuencial no ha sido confirmado por las autoridades de la alcaldía o de la Ciudad de México, sin embargo, se espera que en las siguientes horas se informe detalladamente y con exactitud cómo es que ocurrieron estos hechos, que, como se mencionó antes, se sumarían a la ola de delincuencia que se vive en la alcaldía Tlalpan.

Cabe mencionar que también se desconoce cuál es el estado de salud de la menor que presuntamente resultó herida por estos lamentables hechos, los cuales, no pasaron desapercibidos en redes sociales donde decenas de internautas expresaron su indignación por la inseguridad que se vive en la capital mexicana, además, exigieron que las autoridades intervengan en el caso para detener a los responsables lo más pronto posible.

De acuerdo con información emitida en el portal de “Semáforo delictivo” del gobierno federal, la alcaldía de Tlalpan presenta una tendencia al alza en el robo de vehículos pues tan solo entre septiembre y octubre se abrieron 82 carpetas de investigación por la comisión de este delito, además, como se mencionó antes, se han reportado otros hechos delictivos como asaltos, homicidios, intentos de homicidio y hasta crimen organizado propiciado por el narcomenudeo.

