Con golpiza incluida, captan robo de vehículo en las calles del EDOMEX: VIDEO

El robo de vehículo es uno de los delitos que registra una alta incidencia en el Estado de México pues tan solo de enero a noviembre de 2021 en territorio mexiquense se iniciaron 27 mil 120 carpetas de investigación por este delito y todo apunta a que en este 2022 seguirá la tendencia al alza en la comisión de este ilícito pues no ha pasado ni el primer mes del año y ya se tienen varios reportes de robos de autos, entre ellos, el ocurrido el pasado viernes 7 de enero en las calles del municipio de Naucalpan, el cual, ha causado gran indignación pues una célula criminal despojó de su auto a un conductor con lujo de violencia.

El video fue difundido en redes sociales por diversas páginas de denuncia ciudadana y de acuerdo con los reportes estos hechos ocurrieron alrededor de las 22:50 horas del pasado viernes 7 de enero en las calles de la colonia Lomas de San Agustín, una de las zonas donde se registra una alta incidencia delictiva.

En las imágenes captadas por una cámara de seguridad instalada en una vivienda de la zona se puede apreciar que el conductor de un auto modelo Jetta permanece estacionado con el vehículo encendido en uno de los costados de la calle, aparentemente esperando a alguien, en la grabación se puede ver que todo transcurre con normalidad, incluso pasan algunos peatones por la zona, pero cuando la calle se despeja, cuatro sujetos aprovechan para acercarse al vehículo y mientras algunos abren las puertas del lado del copiloto, otros se acercan al costado del conductor y lo amagan con lo que perece ser un arma de fuego.

Una vez que tienen controlada la situación, los delincuentes obligan al conductor a que salga de su unidad, sin embargo, no lo hacen de forma amable pues lo jalonean y lo golpean en diferentes ocasiones, enseguida, uno de los ladrones lo lleva hasta la banqueta obligándolo a que se ponga de rodillas mientras otro de sus cómplices se acerca a la víctima para intercambiar palabras y una vez que sus cómplices están listos para huir sube al auto y escapan a toda velocidad del lugar de los hechos, mientras que la víctima trata de ponerse en pie, pero se pude ver que camina con dificultad por los golpes y decide permanecer en cuclillas hasta que los ladrones se alejan.

Hasta el momento, se desconoce si el conductor interpuso una demanda formal ante las autoridades por el robo de su vehículo y hasta ahora la policía local no ha reportado la detención de alguna persona relacionada con estos hechos, no obstante, el video ha generado una gran indignación entre los habitantes de la zona, quienes señalaron en redes sociales que esta no es la primera vez que ocurre un hecho similar en dicha colonia por lo que pidieron a las autoridades actuar con celeridad y poner especial atención en este caso pues la célula criminal involucrada se ha encargado de sembrar pánico entre los vecinos.

