AMLO reaparece en la Mañanera tras salir del hospital por un cateterismo cardíaco

Luego de su cateterismo cardíaco realizado este sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza la Mañanera de este lunes. El mandatario anunció que a partir de este lunes y toda la semana, los 25 aspirantes a dirigir el sindicato de Pemex estarán en la conferencia de prensa matutina.

La idea es que todos los aspirantes expongan en cinco minutos su plan de trabajo al frente del sindicato petrolero. Las exposiciones iniciarán a las 8: 39 de la mañana y tendrán una duración de 30 minutos a las cinco.

El mandatario no habló, hasta el momento, sobre su salud luego del ingreso programado que tuvo en el hospital militar. El sábado, en un video, aseguró que cuenta con un "testamento político" en caso de que pierda la vida, sin embargo, afirmó que hay presidente para consumar la transformación del país.

El mandatario federal dijo que no puede actuar de manera irresponsable y dejar al país sin gobernabilidad.

"Yo tengo testamento político": AMLO

"Yo tengo testamento político, no puedo gobernar un país un país en un proceso de transformación, no puedo actuar actuar con responsabilidad, además con estos antecedentes del infarto, la hipertensión, mi trabajo que es intenso sin tener en cuenta la posibilidad de una pérdida de mi vida, cómo queda el país, tiene que garantizarse la gobernabilidad, entonces tengo testamento para eso. Vamos a seguir juntos, queriéndonos mucho porque amor con amor se paga, y así como ustedes me quieren yo los quiero a ustedes", indicó.

El mandatario reveló que el segundo padecimiento de COVID-19 retrasó el cateterismo que tenía programado, y que los médicos ya le permitieron retomar su vida con normalidad, por lo que volverá a las actividades de gobierno y a las giras los fines de semana.

"Los médicos me autorizan que puedo hacer mi vida normal, es decir, que me voy a aplicar a fondo, y que hay presidente para un tiempo, el necesario, e indispensable, el básico clásico para llevar a cabo los cambios, la transformación", dijo.

RMG